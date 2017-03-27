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Galatasaray'ın Vergi Borcu Toplamda 530 Milyon TL İndirildi

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Galatasaray'ın Vergi Borcu Toplamda 530 Milyon TL İndirildi
Galatasaray kulübünün devletten aldığı vergi indirimi oldukça dikkat çekti. 2011, 2016 ve son olarak 2017 yılında Galatasaray toplamda 530 milyon TL vergi indirimi aldı.

Galatasaray Genel Kurulu'nda Başkan Dursun Özbek'in vergi borcunda gerçekleşen düşüşü açıkladıktan sonra son yıllarda,  Galatasaray kulübünün devletten aldığı vergi indirimi oldukça dikkat çekti.

285 MİLYON TL İNDİRİM

Galatasaray'da 25 Mart Cumartesi günü gerçekleşen yıllık mali olağan Genel Kurul'da başkan Dursun Özbek'in kulübün vergi borcunu 304 milyon TL'den 19 milyon TL'ye indirdiklerini açıklamasının ardından son yıllarda  Galatasaray'ın devletten aldığı vergi indirimlerinin fazlalığı dikkat çekti.

DAHA ÖNCE DE 250 MİLYON TL İNDİRİM OLDU

Futbol Verileri hesabının araştırmasına göre; 2011 yılında  Galatasaray kulübünün 73 milyon TL'lik vergi borcu 3 milyon TL'ye düşürülürken, 2016 yılında ise 200 milyon TL civarındaki 20 milyon TL'ye düştü. Yine son olarak 2017 yılında ise başkan Dursun Özbek'in açıkladığı üzere 304 milyon TL'den 19 milyon TL'ye düşürüldü.

"KİMSE ÖNÜMÜZDE DURAMAZ"

Galatasaray kulübü Başkanı Dursun Özbek Genel Kurul'da kulübün mali yapısıyla alakalı olarak şu açıklamaları yaptı:

"2016 yılı itibariyle  Galatasaray'ın geliri 559.8 milyon lira. Giderimiz 549 milyon lira. Peki bu dönem zararı nereden geliyor?  Galatasaray'ın borçlarının büyük bölümü faizler ve kur farkından oluşuyor. Eğer bunu çözersek kimse önümüzde duramaz.

Mağazacılık sektöründe zararlar vardı. Bir depoda 2 yıldızlı 3 yıldızlı formalarımız vardı. Yaptırmışlar, satışa çıkmamış. Depoya gittik baktık kadın etekleri vardı. Zamanında yaptırmışlar ama hiç satışa çıkmamış. Kulpu kırık, sapı kırık bir sürü ürün var. Üretilmiş ama piyasaya sürülmemiş. Bunlardan hep zarar oluşmuş. Mağazacılık faaliyetlerinde 19 milyon TL'lik açıklanması gereken bir husus var.

Bütün amacım Emlak Konut projesiyle banka borçlarından sıyrılmak.  G.Saray'ın banka borcu 760 milyondan 430 milyon liraya düştü.

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