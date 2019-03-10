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Garantiler üzerinde oyunlar oynanmaktadır

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Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türkiye’nin ve Türk ordusunun Kıbrıs’taki varlığının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerini ve Rum-Yunan ikilisini rahatsız ettiğini kaydederek, “Bundan dolayı da garantiler üzerinde oyunlar oynanmaktadır.
Garantiler üzerinde oyunlar oynanmaktadır

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türkiye’nin ve Türk ordusunun Kıbrıs’taki varlığının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerini ve Rum-Yunan ikilisini rahatsız ettiğini kaydederek, “Bundan dolayı da garantiler üzerinde oyunlar oynanmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ciddi bir şekilde sorgulanmalıdır” dedi.

Töre, yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının can ve mal güvenliğinin tek garantisinin Anavatan Türkiye olduğunu belirterek, “Kaldı ki Türkiye’nin de Doğu Akdeniz’de hak ve çıkarlarının korunması gerekmektedir. İngiliz üsleri adada egemen bir yapı olarak, İngiliz toprağı olarak devam ederken, Türkiye’nin garantörlükten vazgeçmesini istemek çok büyük bir haksızlık olur. Bu da yetmezmiş gibi Fransa’nın ve Amerika’nın deniz ve hava üssü için Güney Kıbrıs’a yerleşme niyetleri asla kabul edilemez” dedi.

Zorlu Töre, “Amerika, Fransa, İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinden üçüdürler. Fransa ayrıca Avrupa Birliği’nin Lider ülkelerinden biridir. Kıbrıs’ın Güneyini bir NATO üssüne çeviren Rumların stratejik hamleler yaptığını görmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de en erken zamanda paralel bir şekilde her alanda stratejik anlaşmalar yapması gerektiğini belirten Töre, “Kıbrıs NATO üssü olamaz diyenlerin sessizliğini kınıyoruz. Amerika, İngiltere ve Fransa Suriye ve Lübnan’dan çekilirken Kıbrıs’a yerleşmelerine sessiz kalmamalıyız. Kıbrıs NATO üssü olamaz.”diye konuştu.

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