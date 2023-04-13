  • BIST 5.180,82
  • Altın 1269.657
  • Dolar 19.3214
  • Euro 21.3699
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAMaraş'ta Deprem

Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi Faaliyete Geçti

» »
Kadın Emeğinin değerlendirilmesi temel amacıyla Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi kuruldu.
Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi Faaliyete Geçti

Kadın Emeğinin değerlendirilmesi temel amacıyla Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi kuruldu.

İlk Genel Kurulunu 10 Nisan Pazartesi günü yapan kooperatifin kurucu üyeleri arasında üretici kadınlar başta olmak üzere, gastronomi uzmanları, organik tarımcı, ekonomist, doktor, avukat, mimar, turizmci, gazeteci ve siyaset bilimci gibi farklı meslek gruplarından kadınlar bulunuyor.

Koop Şirketler Mukayyitliği Başmüfettişi Hediye Soyer ve müfettiş Hacer Sığınç başkanlığında yapılan genel kurula kurucu üyelerin yanında, Gi-Ka Koop Başkanı İçim Kavuklu ve Gi-Ka Koop İcra kurulu üyeleri ve kuruluş süreçlerinde katkıları olan konuklar katıldı. Kooperatifin ana sözleşmesinin onayı sonrasında 3 yıl görev yapacak, 5 kişilik yönetim kurulu seçildi. Başkan Emel Kişi, Başkan Yardımcısı Özay Kalyoncu, Sekreter Bahar Çağan ve faal üyeler İlhamiye Şenhuy ve Kerime Pere oldu.

genel-kurul-123.jpeg

“KADINLAR EKONOMİDE HAK ETTİKLERİ YERE KAVUŞACAK”

Başkan Emel Kişi, Girne İlçe sınırları içerisinde bulunan üretici kadınlara kapılarının açık olduğunu ve kooperatife üye olabileceklerini belirtti.

Temel hedeflerinin bölgedeki Yerel Yönetimlerle, sivil toplum örgütleriyle, ülkedeki tüm kooperatifler ve Kadın Örgütleri ile işbirliği içinde Kadınların ekonomik ve sosyal kalkınmasına fayda sağlamak olduğunu vurguladı. Ülke kültür ve turizminin gelişmesine katkı yapmak istediklerini de belirten Emel Kişi, ülkemizde, gelecek nesillerin sahiplenebileceği ekonomik ve sosyal Kalkınma Stratejisine ihtiyaç bulunduğunu ve bunun için de çalışacaklarını belirtti.

Emel Kisi, Kooperatiflerinin, ürün kalite standartlarının geliştirilmesi ve markalaşmaya kadar olan süreçlerde üyelerinin yanında olacağını ve üretim ve pazarlama faaliyetlerinde çok önemli rol oynayacaklarını belirtti.

Ekonomik faaliyetlerin yanında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği farkındalığına yönelik çalışmalar ve çevre bilincinin yaygınlaşması amacıyla eğitici aktiviteler yapmak için de harekete geçtiklerine dikkat çeken Kişi, özelde Girne’de genelde de ülkemizde refah seviyesi yüksek bir toplum yaratmaya katkıda bulunmak hedefinde olduklarını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tıp-İş: Eşitsizliğe, Adaletsizliğe, Şiddete Karşı Güçlüyüz; Örgütlüyüz08 Mart 2023 Çarşamba 11:33
  • Baraka Kültür Merkezi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı08 Mart 2023 Çarşamba 10:38
  • 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedir?08 Mart 2023 Çarşamba 08:57
  • Peru’da kuş gribi alarmı: Binlerce deniz aslanı öldü07 Mart 2023 Salı 20:48
  • Şan: Kadınların Şiddete Maruz Kalmadığı Bir Dünya Hepimiz İçin Mümkündür07 Mart 2023 Salı 18:37
  • Bakan Çavuşoğlu’nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Mesajı07 Mart 2023 Salı 17:54
  • "Yeniden birleşme, eşitlik ve dayanışma için" kadınlar Ledra Palas'ta buluşuyor!07 Mart 2023 Salı 17:45
  • "Yeniden birleşme, eşitlik ve dayanışma için" kadınlar Ledra Palas'ta buluşuyor!07 Mart 2023 Salı 17:17
  • İş Kadınları Derneği Başkanı Fatma Özok oldu08 Ocak 2023 Pazar 17:59
  • Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği, Söyleşi Gerçekleştirdi03 Aralık 2022 Cumartesi 11:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti