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Girne Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı

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Girne Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı
Girne Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı

Girne Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında eğitim ve araştırma faaliyetlerinde işbirliğine gidilmesini öngören ve ortak çalışmaları geliştirme ve desteklemeyi amaçlayan bir protokol imzalandı. Protokole Girne Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi adına da Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut imza attı.

İki üniversite arasında imzalanan protokol ortak araştırma çalışmaları, tıpta uzmanlık eğitimi ve değişimi ile ortak akademik ve ortak bilimsel yayın faaliyetlerini kapsıyor. Ayrıca protokol kapsamında Girne Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında öğrenci ve eğitim personeli değişiminin de önü açılacak. 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile imzaladıkları protokolün her iki üniversite açısından da önemli olduğunu belirten Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, bu tür iş birliği faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti.  

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