Gizemli şekilde kaybolan kömür gemisi 120 yıl sonra bulundu

Geminin enkazının, kayıp kargosunu arayan bir şirket tarafından okyanus dibinde yanlışlıkla bulunduğu belirtildi.

SS Nemesis ve 32 mürettebatı, 9 Temmuz 1904'te Birleşik Krallık'ın Newcastle kentinden kömür yüklü şekilde yola çıkmıştı.

73 metre uzunluğundaki geminin varış noktası Melbourne'dü ancak SS Nemesis yolculuk sırasında kayboldu. Gemi son olarak Sidney'in güneyindeki Wollongong kasabasının açıklarında dalgalarla boğuşurken görülmüştü.

Takip eden haftalarda gemideki Avustralya, Britanyalı ve Kanadalı mürettebattan bazılarının cesetleri, gemi enkazından parçalarla birlikte karaya vurmuştu.

O dönem kamuoyunun yoğun ilgisine rağmen SS Nemesis'in enkazına ulaşılamamıştı. Ancak 2022'de Sidney açıklarında kayıp kargo konteynerları arayan bir şirket okyanusun dibinde geminin enkazına denk geldi.

SS Nemesis'in kıyıdan 26 kilometre uzakta ve 160 metre derinlikte bulunduğu kaydedildi.

İngiliz Milletler Topluluğu Bilim ve Sanayii Araştırmaları Örgütü (CSIRO) ağır hasarlı geminin eski fotoğrafları ve çizimleriyle su altında çekilen fotoğrafları karşılaştırarak enkazın SS Nemesis'e ait olduğunu teyit etti.

Keşfi yapan şirketin genel müdürü Ed Korber, "Bu enkazı bulmak kesinlikle büyük bir onur. Nihayet kayıp mürettebatın ailelerine bir son sunulabilecek" dedi.