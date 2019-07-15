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'Gökten gözleri kanayan, çığlık atan kuşlar yağdı'

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Avustralya'da gökyüzünden çığlık atan, gözleri ve gagaları kanayan yaklaşık 60 kuşun yağdığını görenler yaşadıklarını korku filmine benzetti.
'Gökten gözleri kanayan, çığlık atan kuşlar yağdı'

Olaya müdahale etmesi için çağrılan kurtarma ekipleri buldukları 60 hayvanın 58’inin olay yerinde öldüğünü açıkladı. Çoğu yerli tür olan uzun gagalı corellalardan oluşan kuşlar koruma altındaki türlerden. Adelaide yakınlarındaki One Tree Hill’deki bir okul yakınlarına düşen kuşların zehirlendiği düşünülüyor.

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Casper’s Kuş Kurtarma’nın kurucusu Sarah King The Guardian’a  ekibinden bir kişinin kuşları nasıl bulduğunu anlattı: Oraya gittiğinde beni aradı. Gerçekten huzursuzdu ve orada müdahale edebileceğinden daha fazla kuş olduğunu söyledi. Kuşlar tam anlamıyla ağaçtan, gökyüzünden önüne yağar gibiydi. Bunların aslında sadece iki veya üçü ölüydü. Gerisi sadece yerde çığlık atıyordu. Artık uçamıyorlardı, gagalarından kan geliyordu… Gördüklerimiz korku filmini aratmıyordu.

Kurum, kuşların bilinçli zehirlendiğine inanıyor. Diğer corella türleri Avustralya’da tarım ürünlerine zararlı kuşlar olarak görülüyor. Yerel konsey bunlarla öldürücü olmayan metotlarla savaşmayı öneriyor.

Ancak King söz konusu durumdaki zehirlemenin “korkunç” olduğunu söyleyerek, bunun bazı durumlarda kuşların birkaç gün sürebilecek yavaş ve acılı ölümüne sebep olabileceğini düşünüyor.

Daha önce de gökyüzünden çok sayıda kuş yağmış ve benzer görüntüler yaşanmıştı.

ABD’nin Arkansas eyaletinde 2011 yılbaşı arifesi zamanı 5 bin kadar kuş gökyüzünden ağaçlara, elektrik direklerine ve binalara yağmıştı. Olay 5 bin nüfuslu Beebe şehrinde yaşanmış ve yöre halkının kuş leşlerini kıyamet alameti diye yorumlamasına yol açmıştı.

Hayvanların havai fişeklerin gürültüsünden korkarak öldüğü veya yere çakıldığı düşünülüyor. Nitekim 5 bin kuşun öldüğü olaydan bir yıl sonra aynı şehirde bu defa 100’den fazla kuş öldü. (Independent Türkçe)

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