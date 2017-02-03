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Gönyeli Belediyesinde yetkili sendika Dev-İş

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Gönyeli Belediyesinde yetkili sendika Dev-İş
Dev-İş’e bağlı Devrimci Genel İş Sendikası, iki yıl daha Gönyeli Belediyesi’nde yetkili sendika olma hakkını kazandı

Dev-İş’e bağlı Devrimci Genel İş Sendikası, iki yıl daha Gönyeli Belediyesi’nde yetkili sendika olma hakkını kazandı

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’ndan  (DEV-İŞ) yapılan açıklamaya göre, işyerinde yapılan seçimde Devrimci Genel İş Sendikası 63 oy alarak yeniden yetkili sendika oldu.

Seçimde, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’na bağlı Hava Taşıyıcıları Sendikası’nın (HAVA-SEN) ise 36 oy aldığı kaydedildi

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