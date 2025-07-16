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Gözler zirvede: Cumhurbaşkanı Tatar New York’ta!

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gayriresmi 5+1 Toplantısının yapılacağı New York’a vardı.
Gözler zirvede: Cumhurbaşkanı Tatar New York’ta!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde, New York’ta bulunan BM Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek gayriresmi toplantıya Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanı sıra Rum lider Nikos Hristodulidis, Türkiye ile Yunanistan’ın Dışişleri Bakanları’yla üçüncü Garantör Birleşik Krallık’ın Avrupa’dan Sorumlu Bakanı katılıyor.

Gayriresmi toplantılar, 16 Temmuz’da New York saatiyle 19.00’da, yine BM Genel Merkezi’nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğiyle başlayacak.

Cumhurbaşkanı Tatar’a Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilci Güneş Onar, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal, İletişim ve Basın Danışmanı Muslu Akgüney ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser eşlik ediyor.

Zirve akşam yemeği ile başlayacak

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılacağı New York 5+1 Gayrıresmi Zirvesi ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Buna göre, bugün saat 19.00’da (KKTC saati 02.00) akşam yemeği ile başlayacak olan zirve, BM Merkezi’nin 4. Katında bulunan “Delegates Dining Room” adlı salonda yer alacak.

İkili görüşmeler

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve heyeti ile görüşmesi ise yarın 10.00-10.20 saatleri (KKTC saati 17.00-17.20) arasında BM Merkezi’nde olacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 10.30-10.50 (KKTC saati 17.30-17.50) saatleri arasında Birleşik Krallık Avrupa Devlet Bakanı Stephen Doughty ile de ikili görüşme gerçekleştirecek.

5+1 Gayriresmi Zirve 

Çekilecek aile fotoğrafının ardından Türkiye, Yunanistan ve İngiltere heyetlerinin katılımı ile 11.30-13.30 (KKTC saati 18.30-20.30) saatleri arasında BM Merkezi’nde iki saatlik 5+1 formatındaki ana oturuma geçilecek. 15.15-16.45 (KKTC Saati 22:15- 23:45) saatleri arasında ise 5+1 formatında kapanış oturumu yapılacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  saat 17.00’de (KKTC Saati 00:00) BM Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından havaalanına intikal edecek olan heyet, 18 Temmuz Cuma günü saat 00.35’te (KKTC saati 07.35) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönmek için New York’tan ayrılacak.

Cumhurbaşkanı ve heyeti, KKTC saati ile 20.05’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelecek ve saat 20.30’da Ercan Devlet Havaalanında basın açıklaması yapılacak.

 

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