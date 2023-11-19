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Grönland’da buzulların erime hızı beş kat arttı

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Bilim insanları küresel ısınmanın Grönland’daki buzulların erime hızını son 20 yılda beş kat artırdığını açıkladı.
Grönland’da buzulların erime hızı beş kat arttı

Bilim insanları, uydu görüntüleri ve 200 bin eski fotoğraf aracılığıyla buzulların 130 yıl boyunca gelişimini inceledi.

Euronews Türkçe’nin haberine göre buzulların erime hızının son 20 yılda beş kat arttığı belirlendi.

Bilimsel çalışmalara göre Grönland buz tabakası, 2006 ile 2018 arasında deniz seviyesinde gözlenen artışın yüzde 17,3’ünü oluşturdu.

Grönland’daki tüm buzların erimesi deniz seviyesinin en az 6 metre yükselmesine neden olabilir.

Grönland’da ocak ayında yapılan bir bilimsel araştırma 20’nci yüzyıl ortalamasından 2,7 derece daha fazla sıcaklık yaşandığını ortaya koymuştu.

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