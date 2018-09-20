Güney Kore lideri, binlerce Kuzey Koreliye seslendi: 70 yıllık husumeti bitirelim

Başkent Pyongyang’daki 1 Mayıs Stadyumu’nda yaklaşık 150000 Kuzey Koreliye hitap eden Moon, Kore Yarımadası’ndaki ‘yeni çağa’ giden yolda kat edilen mesafeyi övdü, 'husumeti' sonlandırma çağrısı yaptı.

NK News’un aktardığına göre bu denli büyük bir kitleye hitap eden ilk Güney Kore lideri olarak da tarihe geçen Moon “5000 yıl boyunca birlikte yaşadık ama 70 yıldır ayrıyız. Ben burada 70 yıllık husumeti tamamen bitirmeyi ve yeniden tek vücut olabilmek için büyük bir adım atmayı teklif ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sözlerine “(Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un ve ben, 80 milyon Kuzey ve Güney Korelinin elinden sımsıkı tutup yeni bir vatan yaratacağız. Bu yeni geleceğimize hep birlikte yürüyelim” diye devam eden Moon büyük alkış aldı.

ZİRVESİZ' ZİRVE OLMAZ: MOON VE KİM, PAEKDU DAĞI'NIN ZİRVESİNDE

Bu arada Moon’un nisanda Kim’le ilk zirvesinde dile getirdiği hayali gerçek oldu.

Kim ve Moon, Kuzey Kore’de kutsal kabul edilen Paekdu Dağı’nın zirvesine çıktı ve bir kez daha el ele poz verdi.

Paektu Dağ’nın zirvesi, 2750 metreyle Kore Yarımadası’nın en yüksek noktası. Kim’in babası Kim Jong-il’in Paekdu Dağı eteklerindeki bir köyde doğduğuna inanılıyor. Bu yüzden söz konusu dağ Kuzey Koreliler tarafından kutsal kabul ediliyor.

Moon, nisandaki zirvede Kim’e “Uzun süredir hayata geçiremediğim bir hayalim var: Peakdu Dağı’na tırmanmak. Umarım Kim bu hayalimi gerçekleştirir” demişti.