  • BIST 96.008
  • Altın 244,732
  • Dolar 6,3229
  • Euro 7,4214
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Güney Kore lideri, binlerce Kuzey Koreliye seslendi: 70 yıllık husumeti bitirelim

» »
Son 11 yıldır Kuzey Kore’ye giden ilk Güney Kore lideri olan Moon Jae-in, 3 günlük ziyaretinin son gününü de dolu dolu geçirdi.
Güney Kore lideri, binlerce Kuzey Koreliye seslendi: 70 yıllık husumeti bitirelim

Başkent Pyongyang’daki 1 Mayıs Stadyumu’nda yaklaşık 150000 Kuzey Koreliye hitap eden Moon, Kore Yarımadası’ndaki ‘yeni çağa’ giden yolda kat edilen mesafeyi övdü, 'husumeti' sonlandırma çağrısı yaptı.

NK News’un aktardığına göre bu denli büyük bir kitleye hitap eden ilk Güney Kore lideri olarak da tarihe geçen Moon “5000 yıl boyunca birlikte yaşadık ama 70 yıldır ayrıyız. Ben burada 70 yıllık husumeti tamamen bitirmeyi ve yeniden tek vücut olabilmek için büyük bir adım atmayı teklif ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sözlerine “(Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un ve ben, 80 milyon Kuzey ve Güney Korelinin elinden sımsıkı tutup yeni bir vatan yaratacağız. Bu yeni geleceğimize hep birlikte yürüyelim” diye devam eden Moon büyük alkış aldı.

ZİRVESİZ' ZİRVE OLMAZ: MOON VE KİM, PAEKDU DAĞI'NIN ZİRVESİNDE

Bu arada Moon’un nisanda Kim’le ilk zirvesinde dile getirdiği hayali gerçek oldu.

Kim ve Moon, Kuzey Kore’de kutsal kabul edilen Paekdu Dağı’nın zirvesine çıktı ve bir kez daha el ele poz verdi.

Kim ve Moon, Kuzey Kore’de kutsal kabul edilen Paekdu Dağı’nın zirvesine çıktı ve bir kez daha el ele poz verdi.

Paektu Dağ’nın zirvesi, 2750 metreyle Kore Yarımadası’nın en yüksek noktası. Kim’in babası Kim Jong-il’in Paekdu Dağı eteklerindeki bir köyde doğduğuna inanılıyor. Bu yüzden söz konusu dağ Kuzey Koreliler tarafından kutsal kabul ediliyor.

 

Moon, nisandaki zirvede Kim’e “Uzun süredir hayata geçiremediğim bir hayalim var: Peakdu Dağı’na tırmanmak. Umarım Kim bu hayalimi gerçekleştirir” demişti.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Maduro, Pekin'de: Çin bizim ablamız14 Eylül 2018 Cuma 11:39
  • Araçla kalabalığın arasına daldı: Ölü sayısı 11 oldu13 Eylül 2018 Perşembe 11:57
  • Putin'den Japonya'ya: Yıl sonuna kadar barış anlaşması imzalayalım12 Eylül 2018 Çarşamba 16:02
  • ‘Çin, nüfusunu artırmak için aile planlamasına son vermeye hazırlanıyor'11 Eylül 2018 Salı 12:34
  • 1,379 milyarlık nüfus az geldi: Çin, nüfusunu artırmak için harekete geçti11 Eylül 2018 Salı 11:46
  • İmamlar, Lenin heykelini restore etti10 Eylül 2018 Pazartesi 09:24
  • Tump durmuyor: Çin'e resmen savaş açtı08 Eylül 2018 Cumartesi 12:33
  • Hindistan'da bu kez 9 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip öldürdüler06 Eylül 2018 Perşembe 11:11
  • Japonya'da deprem: Ölü ve yaralılar var06 Eylül 2018 Perşembe 10:08
  • Fukuşima felaketinden yedi yıl sonra ilk radyasyon ölümü gerçekleşti06 Eylül 2018 Perşembe 09:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti