Gürcafer’den Uyarı: “İnşaat Sektörü batarsa siz de batarsınız”

“İnşaat sektörünün canlı kalması konut satışının devamına bağlıdır. Yani inşaat maliyetlerini aşağıya çekmeyi ve insanlarımızın alım gücüne ulaşmayı başaramazsak, yıllık 6 bin konut iç pazar talebi tamamen ölür. Bu durumda da tüm alt sektörlerle birlikte bizleri bir felakete sürükler.

Maalesef inşaatın esas girdi maliyetlerini oluşturan ana maddelere gelen zamlar kontrolsüz ve düşüncesizce yapılmakta, döviz patlaması belli kesimlerce fırsat olarak değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Krizi fırsata çevirenlere tavsiyem; inşaat sektörünün batması halinde inşaat malzemesi üreten ve ithal edenlerin de batacağının farkına vararak, kendi ayaklarına kurşun sıkmayı bırakmalarıdır.”