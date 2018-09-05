  • BIST 93.415
  • Altın 255,091
  • Dolar 6,6284
  • Euro 7,7008
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Gürcafer’den Uyarı: “İnşaat Sektörü batarsa siz de batarsınız”

» »
“İnşaat sektörünün canlı kalması konut satışının devamına bağlıdır.
Gürcafer’den Uyarı: “İnşaat Sektörü batarsa siz de batarsınız”

“İnşaat sektörünün canlı kalması konut satışının devamına bağlıdır. Yani inşaat maliyetlerini aşağıya çekmeyi ve insanlarımızın alım gücüne ulaşmayı başaramazsak, yıllık 6 bin konut iç pazar talebi tamamen ölür. Bu durumda da tüm alt sektörlerle birlikte bizleri bir felakete sürükler.

Maalesef inşaatın esas girdi maliyetlerini oluşturan ana maddelere gelen zamlar kontrolsüz ve düşüncesizce yapılmakta, döviz patlaması belli kesimlerce fırsat olarak değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Krizi fırsata çevirenlere tavsiyem; inşaat sektörünün batması halinde inşaat malzemesi üreten ve ithal edenlerin de batacağının farkına vararak, kendi ayaklarına kurşun sıkmayı bırakmalarıdır.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cuma ve Pazar günü yer yer sağanak bekleniyor05 Eylül 2018 Çarşamba 14:16
  • Akıncı: “Kıbrıs sorunun bir an önce bitmesi bizim de isteğimiz”05 Eylül 2018 Çarşamba 14:10
  • Barolar Birliği: “İki kadın mahkum derhal hücre cezasından çıkarılmalı”05 Eylül 2018 Çarşamba 14:06
  • BKP Sendikal Platformun Yarın düzenleyeceği eyleme destek belirtti05 Eylül 2018 Çarşamba 14:04
  • Özçınar: “Spor derneklerinin ve STÖ’nün çalışmaları takdire şayan”05 Eylül 2018 Çarşamba 13:21
  • Son dakika:Hayvan üreticileri eyleminde arbede!05 Eylül 2018 Çarşamba 13:08
  • KTÖS: “Bakanlığın öğretmenlere yönelik gerçekleştireceği hizmet içi kurslar eğitime olumlu bir katkı getirecek”05 Eylül 2018 Çarşamba 13:00
  • MDP: Türkiye düşmanlığı yaratılmaya çalışılıyor!05 Eylül 2018 Çarşamba 12:38
  • Güngördü: “Sanat insanları birleştirir”05 Eylül 2018 Çarşamba 12:30
  • Süt Bedelleri ödendi 12 milyon TL hesaplara yatırıldı05 Eylül 2018 Çarşamba 12:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti