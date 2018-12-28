Haftalık gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi 21-27 Aralık 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Biber Çeşitleri , Cennet Meyvesi, Arpa ,Mısır(Slajı),Kepek ,Ayva, Üzüm Çeşitleri, Soya Küsbesi ,Besi Yemi,Süt Yemi ve Karma Yem olmak üzere 39 numuneden 38'i temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

SVS Tic. Ltd’e ait Kırmızı Şili Biberde yapılan laboratuvar analizleri neticesinde, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün, firmanın isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecektir.

Yerli ürünlerden Patlıcan, Maydanoz, Domates, Biber Çeşitleri, Çiçek Lahanası, Ispanak, Golyandro, Enginar, King Mandarin,Yafa, Greyfurt, Pırasa, Marul, Pancar, Kereviz ve Taze Baş Soğan olmak üzere 28 numuneden 23'ü temiz olup, 3 numunede tavsiye dışı, 2 numunede de limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Gelincik köyünde Maydanoz üretimi yapan Muhlis Yasak, Çayönü köyünde Taze Baş Soğan üretimi yapan Bayram Güccük ve Şahinler köyünde Ispanak üretimi yapan Duran Kılbıyık’ın ürünlerde, tavsiye dışı bitki koruma ürünü ilaç kullandıklarından dolayı ürünleri İMHA edilmiştir.

Gelincik köyünde Biber üretimi yapan Ahmet Nurçin'in ve Çayönü köyünde Domates üretimi yapan Hasan Beşerler’in ürünlerinden alınan numunelerde yapılan laboratuvar analizi neticesinde, limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Şafik Yıldırım İthal Arpa-Buğday Sapı Samanı Temiz

2 M.HAcı Ali İthal Mısır Temiz

3 Hayvan Ür.ve Y.Birliği İthal Arpa-Buğday Sapı Samanı Balya Temiz

4 Ramazan Akyüz İthal Mısır Slajı Temiz

5 Helvasan İthal Susam Temiz

6 Nej Gairn Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz

7 Nej Gairn Ltd İthal Mısır Temiz

8 Svs Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

9 Svs Tic. Ltd. İthal K.Şili Biber Limit Üstü

10 Svs Tic. Ltd. İthal Ayva Temiz

11 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Üzüm(Red Globe) Temiz

12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Üzüm Crimson Temiz

14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz

15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz

18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Cin Biber Temiz

19 Nuri Ersoy Ltd İthal Elma(Stk) Temiz

20 Nuri Ersoy Ltd İthal Çeri Domates Temiz

21 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

22 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

23 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

24 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

25 Cey-Par Tic. İthal Elma(Golden) Temiz

26 Cey-Par Tic. İthal Elma(Stk) Temiz

27 TÜK İthal Arpa Temiz

28 Hayvan Ür.ve Y.Birliği İthal Mısır Slajı Temiz

29 Hayvan Ür.ve Y.Birliği İthal Arpa-Buğday Sapı Balyası Temiz

30 Onbaşı İşl Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz

31 TÜK İthal Kepek Temiz

32 TÜK İthal Arpa Temiz

33 Hüseyin Ballı İthal Karma Hayvan Yemi Temiz

34 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz

35 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Golden) Temiz

36 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

37 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz

38 Köşe Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

39 TÜK İthal Arpa Temiz

40 Muhlis Yasak Gelincik Biber Temiz

41 Muhlis Yasak Gelincik Domates Temiz

42 Muhlis Yasak Gelincik Patlıcan Temiz

43 Muhlis Yasak Gelincik Maydanoz İmha

44 Ahmet Nurçin Gelincik Patlıcan Temiz

45 Ahmet Nurçin Gelincik Biber Limit Üstü

46 Erdoğan Öncen Yeşilyurt King Mandarin(İhracat) Temiz

47 Portex Ltd. Gaziveren Greyfurt(İhracat) Temiz

48 Portex Ltd. Lefke Yafa(İhracat) Temiz

49 Hasan Beşerler Çayönü Domates Limit Üstü

50 Bayram Güccük Çayönü Marul Temiz

51 Bayram Güccük Çayönü Taze Baş Soğan İmha

52 Duran Kılbıyık Şahinler Golyandro Temiz

53 Duran Kılbıyık Şahinler Çiçek Lahanası Temiz

54 Duran Kılbıyık Şahinler Ispanak İmha

55 Ali Karakuş Mağusa Dolmalık Biber Temiz

56 Ali Karakuş Mağusa Kapya Biber Temiz

57 Hüseyin Ekşici Mağusa Pancar Temiz

58 Cengiz Mendeli Mağusa Pırasa Temiz

59 Ali Cenap Oğur Mormenekşe Enginar Temiz

60 İsmail Hakkı Çakmak Geçitköy Golyandro Temiz

61 İsmail Hakkı Çakmak Geçitköy Ispanak Temiz

62 Akdeniz Gıda ve Tarım Tepebaşı Patlıcan Temiz

63 Özdoğan Gürsoy Akdoğan Enginar Temiz

64 Mehmet Özkıraç Akdoğan Enginar Temiz

65 Memiş Ünlü Mağusa Domates Temiz

66 Mustafa Çoşkun Mağusa Patlıcan Temiz

67 CengizGürbüz Mağusa Kereviz Temiz