Haftalık gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi 21-27 Aralık 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Biber Çeşitleri , Cennet Meyvesi, Arpa ,Mısır(Slajı),Kepek ,Ayva, Üzüm Çeşitleri, Soya Küsbesi ,Besi Yemi,Süt Yemi ve Karma Yem olmak üzere 39 numuneden 38'i temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
SVS Tic. Ltd’e ait Kırmızı Şili Biberde yapılan laboratuvar analizleri neticesinde, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün, firmanın isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecektir.
Yerli ürünlerden Patlıcan, Maydanoz, Domates, Biber Çeşitleri, Çiçek Lahanası, Ispanak, Golyandro, Enginar, King Mandarin,Yafa, Greyfurt, Pırasa, Marul, Pancar, Kereviz ve Taze Baş Soğan olmak üzere 28 numuneden 23'ü temiz olup, 3 numunede tavsiye dışı, 2 numunede de limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Gelincik köyünde Maydanoz üretimi yapan Muhlis Yasak, Çayönü köyünde Taze Baş Soğan üretimi yapan Bayram Güccük ve Şahinler köyünde Ispanak üretimi yapan Duran Kılbıyık’ın ürünlerde, tavsiye dışı bitki koruma ürünü ilaç kullandıklarından dolayı ürünleri İMHA edilmiştir.
Gelincik köyünde Biber üretimi yapan Ahmet Nurçin'in ve Çayönü köyünde Domates üretimi yapan Hasan Beşerler’in ürünlerinden alınan numunelerde yapılan laboratuvar analizi neticesinde, limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Şafik Yıldırım İthal Arpa-Buğday Sapı Samanı Temiz
2 M.HAcı Ali İthal Mısır Temiz
3 Hayvan Ür.ve Y.Birliği İthal Arpa-Buğday Sapı Samanı Balya Temiz
4 Ramazan Akyüz İthal Mısır Slajı Temiz
5 Helvasan İthal Susam Temiz
6 Nej Gairn Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz
7 Nej Gairn Ltd İthal Mısır Temiz
8 Svs Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
9 Svs Tic. Ltd. İthal K.Şili Biber Limit Üstü
10 Svs Tic. Ltd. İthal Ayva Temiz
11 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Üzüm(Red Globe) Temiz
12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Üzüm Crimson Temiz
14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz
15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz
18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Cin Biber Temiz
19 Nuri Ersoy Ltd İthal Elma(Stk) Temiz
20 Nuri Ersoy Ltd İthal Çeri Domates Temiz
21 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
22 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
23 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
24 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
25 Cey-Par Tic. İthal Elma(Golden) Temiz
26 Cey-Par Tic. İthal Elma(Stk) Temiz
27 TÜK İthal Arpa Temiz
28 Hayvan Ür.ve Y.Birliği İthal Mısır Slajı Temiz
29 Hayvan Ür.ve Y.Birliği İthal Arpa-Buğday Sapı Balyası Temiz
30 Onbaşı İşl Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz
31 TÜK İthal Kepek Temiz
32 TÜK İthal Arpa Temiz
33 Hüseyin Ballı İthal Karma Hayvan Yemi Temiz
34 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz
35 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Golden) Temiz
36 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
37 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz
38 Köşe Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
39 TÜK İthal Arpa Temiz
40 Muhlis Yasak Gelincik Biber Temiz
41 Muhlis Yasak Gelincik Domates Temiz
42 Muhlis Yasak Gelincik Patlıcan Temiz
43 Muhlis Yasak Gelincik Maydanoz İmha
44 Ahmet Nurçin Gelincik Patlıcan Temiz
45 Ahmet Nurçin Gelincik Biber Limit Üstü
46 Erdoğan Öncen Yeşilyurt King Mandarin(İhracat) Temiz
47 Portex Ltd. Gaziveren Greyfurt(İhracat) Temiz
48 Portex Ltd. Lefke Yafa(İhracat) Temiz
49 Hasan Beşerler Çayönü Domates Limit Üstü
50 Bayram Güccük Çayönü Marul Temiz
51 Bayram Güccük Çayönü Taze Baş Soğan İmha
52 Duran Kılbıyık Şahinler Golyandro Temiz
53 Duran Kılbıyık Şahinler Çiçek Lahanası Temiz
54 Duran Kılbıyık Şahinler Ispanak İmha
55 Ali Karakuş Mağusa Dolmalık Biber Temiz
56 Ali Karakuş Mağusa Kapya Biber Temiz
57 Hüseyin Ekşici Mağusa Pancar Temiz
58 Cengiz Mendeli Mağusa Pırasa Temiz
59 Ali Cenap Oğur Mormenekşe Enginar Temiz
60 İsmail Hakkı Çakmak Geçitköy Golyandro Temiz
61 İsmail Hakkı Çakmak Geçitköy Ispanak Temiz
62 Akdeniz Gıda ve Tarım Tepebaşı Patlıcan Temiz
63 Özdoğan Gürsoy Akdoğan Enginar Temiz
64 Mehmet Özkıraç Akdoğan Enginar Temiz
65 Memiş Ünlü Mağusa Domates Temiz
66 Mustafa Çoşkun Mağusa Patlıcan Temiz
67 CengizGürbüz Mağusa Kereviz Temiz
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