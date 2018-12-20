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HAK-SEN, kesilen aidatlarla ilgili ara emri taleplerinin kabul gördüğünü duyurdu

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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen), kamuda çalışan sözleşmeli personelden kesilen aidatlarla ilgili ara emri taleplerinin kabul gördüğünü duyurdu.
HAK-SEN, kesilen aidatlarla ilgili ara emri taleplerinin kabul gördüğünü duyurdu

 Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen), kamuda çalışan sözleşmeli personelden kesilen aidatlarla ilgili ara emri taleplerinin kabul gördüğünü duyurdu. 

Hak-Sen Başkanı İzzet Türkmen yazılı açıklamasında Toplu İş Sözleşmesine istinaden, KTAMS'a üye olmayan, yazılı bir dilekçe ile talepte bulunmayan, kamuda çalışan tüm sözleşmeli personelden KTAMS için aidat kesilmesine yönelik uygulamanın men edildiğini ifade etti.

Kalıcı ve sürdürülebilir bir yasal düzenleme ile sözleşmelilerin haklarının güvenceye alınmasının HAK-SEN'in talebi olduğunu kaydeden Türkmen’in yazılı açıklaması özetle şöyle:

“Ara emri talebimiz, Muhterem Mahkemece kabul görülerek Maliye Bakanlığı ile KTAMS arasında imzalanan 15/08/2018 tarihli Toplu İş Sözleşmesine istinaden, KTAMS'a üye olmayan, yazılı bir dilekçe ile talepte bulunmayan, hatta konudan habersiz kamuda çalışan tüm sözleşmeli personelden KTAMS için aidat kesilmesine yönelik uygulama men edilmiştir. 

Sendikamız, gerek Sendikalar Yasasında gerekse Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasasında belirtildiği şekilde KTAMS'ın imzalamış olduğu Toplu İş Sözleşmesinden yararlanmak amacıyla yazılı müracaatı bulunmayan üyelerden yapılan kesintinin KKTC'de meri mevzuata aykırı olduğunu iddia ederek, üyelerimizin menfaatlerini korumak amacıyla Mahkemeye müracaat ettiğimizi ve bu davalarımızda ısrarcı olacağımızı kamuoyunun bilgisine getirmeyi bir borç biliriz. 
Hak-Sen, her emekçinin iş güvencesinden yanadır. Ancak İş Yasası’nın bir maddesini tekraren sözleşme metnine koyarak ‘işte çözüm’ demek, her biri yüksek lisans sahibi sözleşmelilerin aklıyla alay etmektir.”

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