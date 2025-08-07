  • BIST 10975.47
  • Altın 4416.088
  • Dolar 40.6506
  • Euro 47.5977
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAİşte artan yeni trafik cezaları!

HAKSEN Başkanı Erşangil: Kararname iptal edilerek, bu büyük hatadan dönülmeli

» »
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, yabancı işçilerle ilgili yasa gücünde kararnamenin iptal edilmesini talep ederek, “Bu büyük hatadan dönülmelidir” dedi.
HAKSEN Başkanı Erşangil: Kararname iptal edilerek, bu büyük hatadan dönülmeli

Erşangil yaptığı yazılı açıklamada, işverenin, çalışanın barınma ve gıda ihtiyacını karşıladığı durumlarda, asgari ücret ödemesini yüzde 40 oranında daha az yapabilmesinin, hem küçük esnaf, hem de yerli ve yabancı çalışanlar için büyük sıkıntılar doğuracağını ileri sürdü. 

Asgari ücretin yüzde 40’ına tekabül eden 17 bin Türk Lirası ile bir kişinin gıda ve kira giderlerinin karşılanamayacağını ifade eden Erşangil, yeni düzenlemenin küçük esnafın sonunu getireceğini de savundu.

Büyük sermayenin çalışanları hangi koşullarda ikamet ettirip, nasıl yaşam olanağı sunduğunun bugün bile denetlenemediğini öne süren Erşangil, yeni uygulamanın, kalabalık ve kötü koşullarda ikamet eden emekçilerin sayısını artıracağını iddia etti.

Asgari ücretin, bir insanın açlıktan ölmemesi için ancak yeterli olduğunu belirten Erşangil, daha da yoksullaştırılacak kitlelerle, suç oranının artacağı uyarısında bulundu.

Yabancı uyruklu işçi çalıştırmanın çok daha ucuz hale gelmesi nedeniyle ilgili sektörlerde bulunan az sayıda yerli işçinin de, binlerce Kıbrıslı Türk gibi Güney Kıbrıs’ta çalışmaya mahkum edileceğini savunan Erşangil, ücretlerin düşmesinin tüm özel sektörü etkileyeceğini, bunun kamudaki ücretlere de yansımasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Erşangil, “Tüm halkımızın olumsuz şekilde etkileneceği bu uygulamaya karşı toplumsal bir tepki ve direniş gösterilmesi elzemdir” dedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yeni Trafik Denetim Sistemi: 1 Kilometreden Video, Anında Ceza!07 Ağustos 2025 Perşembe 09:24
  • "Birlikte Geleceğe" adımı bu akşam Kızılbaş Parkı'nda atılıyor07 Ağustos 2025 Perşembe 09:14
  • Koop Bank İştirakleri nasıl iflasa sürüklendi? Neler oluyor?07 Ağustos 2025 Perşembe 09:10
  • Döviz güne nasıl başladı?07 Ağustos 2025 Perşembe 09:09
  • KTMMOB'dan yeni radar sistemine eleştiri: Bilimsel analiz olmadan yapılan değişiklik kamu israfıdır06 Ağustos 2025 Çarşamba 16:34
  • Erhürman, arkeologlarla buluştu: Kültürel miras alanında aktif rol alma vurgusu06 Ağustos 2025 Çarşamba 14:52
  • Huzur operasyonunda yakayı ele verdiler06 Ağustos 2025 Çarşamba 13:59
  • Kokain... Yerde bulduğunu söyledi06 Ağustos 2025 Çarşamba 13:59
  • Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimleri06 Ağustos 2025 Çarşamba 13:58
  • THY’nin ‘Ada Kıbrıs’ projesinin yüzü Meryem Uzerli oldu06 Ağustos 2025 Çarşamba 13:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti