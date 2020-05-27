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Hayvancılık Dairesi: KKTC bayrağı taşımıyorsa, KKTC karasularında avcılık yapması suçtur

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Hayvancılık Dairesi: KKTC bayrağı taşımıyorsa, KKTC karasularında avcılık yapması suçtur
Hayvancılık Dairesi: KKTC bayrağı taşımıyorsa, KKTC karasularında avcılık yapması suçtur

Hayvancılık Dairesi, Su Ürünleri Yasası uyarınca, KKTC bayrağı taşımayan gemilerin, KKTC karasuları dahilinde acılık faaliyetinde bulunmasının suç olduğunu vurguladı.

Hayvancılık Dairesi, orkinos tekneleri konusunda açıklama yaptı. Gerek basında gerekse sosyal medyada neredeyse her yıl aynı zamanda Türkiye bayraklı orkinos av, taşıma ve destek gemilerinin KKTC sularında görüldüğünün farkında olunduğu belirtilen açıklamada, her yıl uluslararası sularda avcılık faaliyetlerinde bulunabilmeleri için Türkiye bayraklı gemilerin faaliyet göstermek üzere ön başvurusu olan orkinos av, taşıma ve destek gemilerinin kura ile belirlendiği, bu amaçla Türkiye’de her yıl genelgeler yayımlandığı kaydedildi ve geniş bilgi için linkler verildi.

2010 yılından beri Türkiye’de ve diğer ülkelerde özellikle Akdeniz’de yapılan tüm orkinos avcılığı, transferi, besiciliği ve hasadında Mavi Yüzgeçli Orkinos Bölgesel Gözlemci Programının (BFT-ROP) uygulandığı belirtilen Hayvancılık Dairesi açıklamasında, şu bilgiler verildi:

“KKTC ile TC Hükümeti arasında 19 Eylül 2002 tarihinde imzalanan ve Bakanlar Kurulunun 18 Aralık 2002 Tarih ve E-2269-2002 Sayılı Kararı Meclisin 18 Mart 2003 tarihli birleşiminde kabul olunan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Denizcilik Anlaşması (ONAY) Yasası” uyarınca Sahil Güvenlik Komutanlığı ve/veya Limanlar Dairesi Müdürlüğü’nün önceden bilgilendirmeleri koşuluyla konu gemilerin ülke karasularında seyir yapmaları, liman ve barınaklarını kullanmaları, önceden belirlenen alanlara demirlemeleri, akaryakıt, su, kumanya, güvenlik, haberleşme imkânlarından yararlanmalarında herhangi bir sakınca olmadığını her yıl kamuoyuna duyurdu.

PERSONELİN KARAYA ÇIKIŞI YASAK

Ancak bu yıl yaşanan Koronavirüs (Covid -19) salgını nedeniyle akaryakıt, su, kumanya imkânlarından yararlandırılamayacaktır. Söz konusu gemilere çalışan personelin de karaya çıkışı yasaktır. Konu ile ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü’nün bilgisindedir.

Bakanlığımız her yıl olduğu gibi bu yıl da KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı’na önceden bilgi verilmiş, TC yetkili kurumları ve diğer ilgili mercilerle istişare edilerek, konu gemilerin ülkemiz karasularında balıkçılık yapmamaları konusunda uyarmıştır. Bununla birlikte KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca gerek karadan (radarlarla) gerekse denizden sürekli takip edilmektedir. Bu konuda sahil güvenlik ekiplerine güvenimiz ve inancımız tamdır.”

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