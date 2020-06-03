  • BIST 108.097
  • Altın 372,660
  • Dolar 6,7080
  • Euro 7,4961
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Her 6 saniyede bir futbol sahası kadar orman yok oldu

» »
Her 6 saniyede bir futbol sahası kadar orman yok oldu
Her 6 saniyede bir futbol sahası kadar orman yok oldu

Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, 2019 yılında 11,9 milyon hektar tropik ormanlık alandaki ağaçların kesilerek veya yakılarak yok olduğunu ortaya koydu.

 

Washington’daki Enstitütü tarafından yapılan açıklamada, yok olan ormanlık alanın yaklaşık 3,8 milyon hektarını da biyolojik çeşitlilik için büyük önem taşıyan el değmemiş ormanların oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, her 6 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde balta girmemiş ormanın yok olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmaya göre, son 20 yıl içinde sadece 2016 ve 2017 yıllarında yok olan ormanlık alanın 2019’dakinden daha büyük olduğu kaydedildi.

Araştırmaya göre, bakir ormanların yok olduğu ülkelerin başında Brezilya geliyor. Buna göre, Brezilya’da 1,4 milyon hektarlık alan yok oldu. Bunu 324 bin hektar ormanlık alan ile Endonezya ve 475 bin hektar ile Kongo izledi. Bolivya ve Avustralya’da da yangınlar sonucu yok olan ormanlık alanın, bugüne kadar hiç bu kadar büyük olmadığının altı çizildi.

Dünya Kaynakları Enstitüsü uzmanlarından Mikaela Weisse, bakir ormanların yok olmaması için farklı ülke ve kuruluşların gösterdiği çabaya rağmen, ormanlık alanlarda kaybın büyük olmasından kaygı duyduklarını dile getirdi. Dünyadaki modern gelişmelerden uzak olan bu ormanlar dünyanın en zengin vahşi hayatını barındırıyor. Ayrıca karbondioksit emiliminde de önemli bir rol oynuyorlar. Weisse, bu ormanların eski haline gelmesinin yüzyıllar alacağını söyledi.

Dünya Kaynakları Enstitüsü, Küresel Orman İzleme Platformu ve birçok doğa koruma örgütü ile birlikte 2014 yılından bu yana uydu görüntüleri aracılığıyla ormanlardaki değişimi gözlemliyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Veysioğlu:"Pandemi sonrası normale dönüş diye bir şey olmamalı!"09 Mayıs 2020 Cumartesi 14:30
  • Koronavirüs, Tayland'da Filleri Doğal Yaşam Alanına Döndürdü07 Mayıs 2020 Perşembe 09:50
  • Türkiye dahil 5 ülkeyi BM'ye şikayet eden Greta ve genç aktivistler davalarının arkasında06 Mayıs 2020 Çarşamba 14:30
  • Dev göktaşı bugün Dünya'yı teğet geçecek29 Nisan 2020 Çarşamba 09:00
  • Çernobil nükleer felaketi: 34 yıl önce neler yaşandı, riskler sürüyor mu?26 Nisan 2020 Pazar 13:04
  • WMO: Covid-19 salgını iklim değişikliğini durduramayacak22 Nisan 2020 Çarşamba 20:13
  • Kuzey Buz Denizi'nde 2050'ye Kadar Yaz Mevsiminde Buzullar Yok Olabilir22 Nisan 2020 Çarşamba 09:04
  • ‘Sıfır karbon’ için 130 trilyon dolarlık enerji yatırımı gerekiyor20 Nisan 2020 Pazartesi 13:06
  • Bakan Üstel, hava kalite ölçüm istasyonlarından alınan raporlarlarla ilgili açıklama yaptı...16 Nisan 2020 Perşembe 15:06
  • Çernobil yangını: 'Alevler söndürüldü, yangını çıkaranlar yakalandı'15 Nisan 2020 Çarşamba 17:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti