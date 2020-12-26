  • BIST 1.426
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı

Hindistan, Bangladeş Sınır Hattında Sivilleri Öldürmeye Devam Ediyor

» »
Hindistan Sınır Güvenlik Gücü (BSF), Bangladeş sınır hattında sivilleri hedef almayı sürdürüyor.
Hindistan, Bangladeş Sınır Hattında Sivilleri Öldürmeye Devam Ediyor

Hindistan Sınır Güvenlik Gücü (BSF), Bangladeş sınır hattında sivilleri hedef almayı sürdürüyor.

Bangladeş'in sınır kenti Mymensingh'da 22 Aralık'ta 45 yaşındaki Bangladeşli çoban Khairul İslam, BSF tarafından öldürüldü.

İki ülke arasında sınır bölgesinde sivillerin öldürülmemesine ilişkin görüşmeler devam ederken BSF'nin son kurbanı 3 çocuk babası İslam oldu.

İslam'ın küçük kardeşi Md Dulal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin sivil ve silahsız olmasına rağmen BSF tarafından hedef alındığını söyledi.

Dulal, kardeşini hastaneye kaldırdıklarını ancak kurtaramadıklarını aktarırken Hint güvenlik güçlerinin ceza almadan olayın kapandığını kaydetti.

BSF tarafından 2018'de 15, 2019'da 43, 2020'de ise en az 35 Bangladeşli sivil öldürülürken 22 kişi de yaralandı.

BSF ile Bangladeş yetkilileri arasındaki sınır bölgelerinde ölümcül silahların kullanılmamasına yönelik görüşmelerin ardından BSF yetkilileri, sınırlarda cinayet işlenmeyeceğine dair sözünü yineledi.

Öte yandan, taraflar, sınır suçlarını kontrol etmek için iş birliğini genişletme taahhüdünde bulunurken cinayetleri sonlandırmak için sınır bölgelerinde ortak devriye görevi icra etme kararı aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pakistan'da Muhalefet, Başbakan Han'dan 31 Ocak'a Kadar İstifa Etmesini İstedi15 Aralık 2020 Salı 15:05
  • Dünya'da 2020...Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, yayılarak salgına dönüştü14 Aralık 2020 Pazartesi 20:15
  • Çin’de uçuş görevlilerine, Covid-19 riskini azaltmak için, tuvalete girmek yerine bez tavsiye edildi11 Aralık 2020 Cuma 22:05
  • Hindistan'da Gizemli Hastalığın Nedeni Araştırılıyor08 Aralık 2020 Salı 21:45
  • Hindistan'da Yolsuzlukları Yazan Muhabir Evinde Diri Diri Yakıldı08 Aralık 2020 Salı 21:15
  • Everest Dağı'nın, Yeni Yapılan Ölçümlerde 73 Santim Daha Uzun Olduğu Belirlendi08 Aralık 2020 Salı 20:45
  • Hindistan’da Gizemli Salgın Nedeniyle 1 Kişi Öldü, Yaklaşık 300 Kişi Hastaneye Kaldırıldı07 Aralık 2020 Pazartesi 20:45
  • Hindistan’da gizemli hastalık: Bir can kaybı, yüzlerce kişi hastanede07 Aralık 2020 Pazartesi 18:43
  • Tayland'daki Sellerde Ölü Sayısı 24'e Yükseldi07 Aralık 2020 Pazartesi 15:04
  • Çin'de 600 milyon doz aşı bu yıl piyasaya sunulmaya hazır hale getirilecek06 Aralık 2020 Pazar 21:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti