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Hindistan’da uçak kazası

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Hindistan’da uçak kazası
Hindistan’da uçak kazası

Hindistan’ın Kerala eyaletinde Air India Express şirketine ait içinde 184 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu uçak, iniş sırasında pistin dışına çıkarak ikiye bölündü.

Kazada 17 kişi hayatını kaybetti, 123 kişi yaralandı.

Yetkililer Uçak pilotlarından birinin hayatını kaybettiğini yaralananların ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Herhangi bir yangının çıkmadığı uçakta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan uçağın varış saati sırasında Kerala’da yoğun yağışın bulunduğu belirtildi.

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