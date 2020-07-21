  • BIST 120.366
  • Altın 402,554
  • Dolar 6,8521
  • Euro 7,8494
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKemal Saraçoğlu Vakfı’ndan Kurban Bayramı’nda Destek Çağrısı

Hindistan'da Yıldırım İsabet Eden 16 Kişi Öldü

» »
Hindistan'da Yıldırım İsabet Eden 16 Kişi Öldü
Hindistan'da Yıldırım İsabet Eden 16 Kişi Öldü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım isabet eden en az 16 kişinin öldüğü bildirildi.

ANI ajansının haberine göre yetkililer, eyaletin 10 farklı bölgesinde gök gürültülü sağanakla düşen yıldırımlar nedeniyle en az 16 kişinin öldüğünü belirtti.

Meteoroloji Departmanı eyalet genelinde acil durum ilan ederken, vatandaşları da temkinli olmaları konusunda uyardı.

Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde mart sonundan bu yana aralarında çiftçi, işçi ve çobanların bulunduğu 400'ün üzerinde kişi yıldırımlar dolayısıyla hayatını kaybetti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Hindistan'da her yıl 2 bin civarı kişi yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybediyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Asya'da sel ve heyelanlarda ölü sayısı 221'e yükseldi17 Temmuz 2020 Cuma 12:00
  • ABD’deki Azerbaycanlılar Ermenistan’ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto eylemi düzenledi17 Temmuz 2020 Cuma 08:18
  • Çin'in Sincan bölgesinde koronavirüs vakaları yeniden görülmeye başladı16 Temmuz 2020 Perşembe 22:02
  • Hindistan'ın Assam Eyaletinde Sel Ve Toprak Kaymalarında Ölenlerin Sayısı 61'e Yükseldi16 Temmuz 2020 Perşembe 15:25
  • Afganistan-Pakistan Sınırında Çatışma: 4 Ölü16 Temmuz 2020 Perşembe 14:20
  • ÇİN, ABD'ye Hong Kong Yaptırımlarıyla İlgili Protesto Notası Verdi16 Temmuz 2020 Perşembe 11:26
  • Çinli Şirket, İnsan Deneyi İzni Olmayan Koronavirüs Aşısını Çalışanlarında Uyguladı16 Temmuz 2020 Perşembe 11:16
  • Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma yeniden alevlendi16 Temmuz 2020 Perşembe 09:30
  • Azerbaycan'da Halk Seferberlik Talebiyle Milli Meclisin Önünde Toplandı15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:06
  • Rusya’dan Bakü ve Erivan’a arabuluculuk teklifi14 Temmuz 2020 Salı 18:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti