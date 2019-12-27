Hotel yangınında bir kişi yaşamını yitirdi

Dumandan etkilenenen bazı şahıslar ambulans ile hastaneye sevk edildi.
Ne olmuştu?
Lapta’da faaliyet gösteren LA Hotel’de bu sabah henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı bir yangın meydana geldi.
Kaynak: Lapta LA Hotel’de yangın!
Dumandan etkilenenen bazı şahıslar ambulans ile hastaneye sevk edildi.
Ne olmuştu?
Lapta’da faaliyet gösteren LA Hotel’de bu sabah henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı bir yangın meydana geldi.
Kaynak: Lapta LA Hotel’de yangın!
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