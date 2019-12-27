  • BIST 114.266
  • Altın 288,657
  • Dolar 5,9410
  • Euro 6,6151
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Hotel yangınında bir kişi yaşamını yitirdi

» »
LA Hotel’de çıkan yangın sonucu ilk tespitlere göre otel müşterisi olan bir kişi yaşamını yitirdi.
Hotel yangınında bir kişi yaşamını yitirdi

Dumandan etkilenenen bazı şahıslar ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Lapta’da faaliyet gösteren LA Hotel’de bu sabah henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı bir yangın meydana geldi.

Kaynak: Lapta LA Hotel’de yangın!

 

la-yangin-930x410.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lapta'daki yangında hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu27 Aralık 2019 Cuma 11:19
  • Hotel yangınında bir kişi yaşamını yitirdi27 Aralık 2019 Cuma 10:57
  • Lapta LA Hotel’de yangın!27 Aralık 2019 Cuma 10:24
  • Girne’de bir doktor çalışma şartlarına isyan etti,ayrılmayı düşündüğünü söyledi26 Aralık 2019 Perşembe 20:54
  • Tatar:‘Ulusal davadan sırf anlaşma olsun diye taviz vermeyeceğiz’26 Aralık 2019 Perşembe 19:44
  • Ombudsman Kıb-Tek’in Temin Ettiği Yakıtın Kalitesiyle İlgili Soruşturmasını Sürdürüyor26 Aralık 2019 Perşembe 19:39
  • Bulut Akacan’ın tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı26 Aralık 2019 Perşembe 19:31
  • Çamlıbel – Yılmazköy yolunda kaza: 1 yaralı26 Aralık 2019 Perşembe 19:23
  • Tatar: “ Ulusal davadan sırf anlaşma olsun diye taviz vermeyeceğiz”26 Aralık 2019 Perşembe 18:49
  • Erhürman: “Eğitim için tüm olanaklar seferber edilmeli”26 Aralık 2019 Perşembe 18:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti