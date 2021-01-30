HP Genel Koordinatörü: Siyasi çekişmeleri bırakarak halka rehber olabilmeliyiz

Halkın Partisi Genel Koordinatörü Savaş Toksöz, birkaç ay önce hükümet tartışmaları yapılırken Halkın Partisi’nin, mecliste grubu olan partilerin oluşturacağı geniş tabanlı bir hükümet modeli önerdiklerinde tepki aldığını hatırlatarak, bugün gelinen noktada HP’nin o günlerde yaptığı önerinin ne kadar yerinde olduğunu herkesin gördüğünü belirtti. Sosyal medyadan açıklama yapan Toksöz, şu ifadelere yer verdi:

“O dönem ana muhalefet ‘Size ihtiyacımız yoktur, kuracaksak biz kurarız’ demişti ama kurulmadı. UBP de seçim hükümeti önerisiyle bize gelmeden vekil transferiyle azınlık hükümeti kurdu. Demokrasi yara almaya devam etti. Sonra seçim dediler.”

Halkın Partisi vekillerinin ülkenin salgın nedeniyle bir seçimi kaldıramayacağını söylemesi nedeniyle, HP’nin seçimden korktuğunu iddia edenlerin olduğunu belirten Toksöz, “O gün herkes sorumluluk ile hareket etmiş olsaydı, bugün yetkin partiler el birliğiyle bu krizi yönetebilecekti. Olmadı. En azından şimdi, siyasi çekişmeleri bir kenara koyarak halkımıza rehber olabilmeli, yapıcı muhalefet görevini üstlenebilmeliyiz. Tıpkı bizim yaptığımız gibi” dedi.