  • BIST 92.957
  • Altın 252,363
  • Dolar 6,5326
  • Euro 7,6066
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

İlişki döngüsü depresyona neden olabilir

» »
ABD'deki Missouri Üniversitesinde 545 yetişkin üzerinde yapılan araştırma, bir dargın bir barışık ilişki yaşayanların daha fazla depresyona sürüklendiğini gözler önüne serdi.
İlişki döngüsü depresyona neden olabilir

Çiftlerin ilişkilerinde bir dargın bir barışık olmasının duygusal karmaşaya yol açabildiği belirlendi.

WebMD'nin haberine göre, araştırmacılar, "ilişki döngüsü" olarak bilinen durumun, kişilerde depresyon ve kaygı riskini artırabileceğine işaret etti.

Çalışmayı yürüten, ABD'de bulunan Missouri Üniversitesinden Kale Monk ve ekibi, ilişki döngüsü ile duygusal sıkıntı arasındaki bağlantıyı araştırmak için 545 yetişkinden alınan verileri analiz etti.

Katılımcılardan üçte biri, birliktelik yaşadıkları kişilerle 8 kereye dek ayrılıp yeniden bir araya geldiklerini belirtti.

Araştırmacılar, katılımcılara ayrılık ve tekrar bir araya gelme süreçlerinde ne sıklıkta kaygı, kontrolsüz endişe, umutsuzluk ve/veya hayattan daha az zevk alma gibi duygular yaşadıklarını sordu.

Çalışma, bir dargın bir barışık ilişki yaşayanların daha fazla duygusal karmaşa yaşadığını gözler önüne serdi. Yaş, ilişkinin türü ve uzunluğu, çocuk sahibi olup olmama gibi faktörlerin, sonucu etkilemediği belirlendi.

"Ayrılmak ve tekrar bir araya gelmek, her zaman kötü bir şey değil"

Monk, "Ayrılmak ve tekrar bir araya gelmek, her zaman kötü bir şey değil ancak bunun döngü şeklinde tekrarlanması, kişilerin duygusal durumunu olumsuz etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kadınlar seksi o saatte seviyor18 Ağustos 2018 Cumartesi 01:44
  • Seksi ateşli hale getirmenin 5 yolu15 Ağustos 2018 Çarşamba 19:22
  • Erken boşalma nasıl engellenir? Erken boşalmanın sebepleri nelerdir?12 Ağustos 2018 Pazar 01:06
  • Penisi eğri olan erkekler, bu habere dikkat!11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:12
  • Kadınların seks hayatı hakkında öğrenmeniz gereken 5 yanlış10 Ağustos 2018 Cuma 13:27
  • Düzenli cinsel ilişki ve sarımsak kalbi koruyor07 Ağustos 2018 Salı 20:24
  • En iyi ilaç: sarımsak, uyku ve seks!02 Ağustos 2018 Perşembe 19:14
  • Vajinal gençleştirme 'sağlığa zararlı olabilir'01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:29
  • Cinsel hayatta mutlu olmanın 10 sırrı29 Haziran 2018 Cuma 15:43
  • 18 Seks Efsanesi ve Gerçekler18 Nisan 2018 Çarşamba 14:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti