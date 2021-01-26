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İngiliz Youtuber, doğum yaptıktan bir gün sonra Koronavirüs nedeniyle komaya girdi

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İngiliz Youtuber, doğum yaptıktan bir gün sonra Koronavirüs nedeniyle komaya girdi
İngiliz Youtuber, doğum yaptıktan bir gün sonra Koronavirüs nedeniyle komaya girdi

İngiliz Youtuber Grace Victory, Koronavirüs'e yakalanıp doğum yaptıktan bir ay sonra komaya girdi. 

The Guardian'da yer alan habere göre, 200 binden fazla takipçisi olan Youtuber Grace Victory'nin ailesi komadan çıkması için takipçilerinden dua istedi. 

30 yaşındaki Victory, hamileyken Koronavirüs'e yakalanmıştı. Victoria, oğlu doğduktan bir ay sonra ise solunum sorunları nedeniyle komaya girdi. 

Victory Koronavirüs komplikasyonları yaşarken bebek sağlıklı doğdu. 

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