  • BIST 103.024
  • Altın 370,004
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

İngiltere o ilacın Covid-19 tedavisinde kullanılmasına onay verdi

» »
Remdesivirin Covid-19 tedavisinde kullanılmasına Britanya da onay verdi
İngiltere o ilacın Covid-19 tedavisinde kullanılmasına onay verdi

Britanya Covid-19 tedavisinde süreyi kısalttığı belirtilen antiviral ilaç remdesivirin kullanımını onayladı.

Remdesivir Ebola virüsünün tedavisi için üretilen ilaçlardan biriydi.

İlacın işe yaradığını gösteren yeterli delilin ortaya konduğunu belirten yetkililer tedavide kullanımı için yetki verdi. İlaç şimdilik kısıtlı miktarda olduğu için en çok yararlanacağı düşünülen sınırlı sayıda hastada kullanılacak.

İlacın Covid-19 tedasivinde kullanılması ABD ve Japonya’da da onaylanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Mayıs’ta düzenlediği basın toplantısında söz konusu ilaçtan 400 hasta için temin edildiğini, önümüzdeki günlerde kullanmayı planladıklarını söylemişti.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Londra Belediyesi toplu taşımadaki yoğunluğu azaltmak için yeni bisiklet yolları açıyor14 Mayıs 2020 Perşembe 22:59
  • İngiltere ekonomisi 2008'den bu yana en hızlı daralmasını yaşadı13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:10
  • İngiliz doktor deneme ilacıyla 3 günde koronavirüsü yendi12 Mayıs 2020 Salı 23:33
  • İngiliz bakandan "yurt dışı tatilini unutun" uyarısı12 Mayıs 2020 Salı 22:38
  • İngiltere'de bir evsize 'haklı sebep olmadan yaşadığı yeri terk etmek' suçlamasıyla dava açıldı12 Mayıs 2020 Salı 19:11
  • Londra'da üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp öldü12 Mayıs 2020 Salı 18:25
  • BM: Suriye'deki terör grupları yeniden yapılanıyor10 Mayıs 2020 Pazar 12:00
  • İngiltere'de son 24 saatte 4.649 yeni corona virüsü vakası tespit edildi08 Mayıs 2020 Cuma 19:35
  • 'İngiltere'deki siyahi ve etnik azınlıkların Covid-19'dan ölme riski beyazlara göre daha yüksek'08 Mayıs 2020 Cuma 17:37
  • İngiliz Büyükelçi Chilcott: Türkiye’den yollanan ekipmanlarla ilgili Krallık medyasındaki haberler doğru değil07 Mayıs 2020 Perşembe 22:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti