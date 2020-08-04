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İngiltere'deki atık sularda Covid-19'un tespiti için test yapılmaya başlandı

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İngiltere'deki atık sularda Covid-19'un tespiti için test yapılmaya başlandı
İngiltere'deki atık sularda Covid-19'un tespiti için test yapılmaya başlandı

Bilim insanları pandeminin başında hastaların dışkılarında da Koronavirüs bulunabileceğini ortaya koymuştu. Bu durumu göz önünde bulunduran İngiltere, önlemleri artırarak 44 atık su işlem tesisinde Covid-19 testi yapmaya başladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre DEFRA'dan bir sözcü, bilim insanları ile birlikte Koronavirüsün genetik maddesine dair parçaların araştırıldığını söyledi.

Çevre Bakanı George Eustice, "Bu araştırmayla yeni salgınların nerede başlayabileceğine dair önceden haberdar olmayı amaçlıyoruz" dedi. Eustice, araştırmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve metodların halen gözden geçirildiğini belirtti.

İngiltere Ekoloji ve Hidroloji Merkezi'nden Dr. Andrew Singer, atık su örneklerinde Koronavirüse dair genetik maddeyi tespit edecek standardize bir test geliştirme projesindeki baş araştırmacılardan biri.

Dr. Singer BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kanalizasyonda haftadan haftaya virüs sayılarında artış olduğunda, Koronavirüs vakalarının da arttığını söyleyebilecek kadar kendimizden emin olmak istiyoruz" dedi.

Bangor Üniversitesi'nden Profesör Davey Jones, Galler'in bazı bölgelerinde kanalizasyonları incelemek için beş aydır atık su işleme firmaları ile birlikte çalışıyor.

Profesör Jones yaptığı açıklamada, "Bütün veriler bir toplulukta enfeksiyonda artış görülmeden önce atık sularında buna dair bir işaret olma ihtimalini gösteriyor" dedi.

Bilim insanları testi Covid-19 uyarı sistemine dönüştürmeden önce iyileştirmeye çalışıyorlar.

Singer, atık suların çok sayıda kirletici madde içerdiğini ve örneklerin çok değişken olduğunu, bu nedenle hepsine uyacak bir test geliştirmenin zor olduğunu söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Koronavirüsün atık su sistemleri aracılığıyla bulaştığına dair bir kanıt olmadığını kaydediyor.

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