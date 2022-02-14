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İran haber ajansından Türkiye-İsrail yorumu: Normalleşme Erdoğan’a zarar verebilir

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İran’ın önde gelen haber ajanslarından ABNA, son dönemde Ankara-Tel Aviv hattında yaşanan yumuşama sürecini mercek altına aldı.
İran haber ajansından Türkiye-İsrail yorumu: Normalleşme Erdoğan’a zarar verebilir

İran’ın önde gelen haber ajanslarından ABNA, son dönemde Ankara-Tel Aviv hattında yaşanan yumuşama sürecini mercek altına aldı.

Geçen hafta İsrail medyasında yer alan bir haberde İsrail Dışişleri Bakanlığı’nda görevli Genel Direktör Alon Ushpiz’in Ankara’da temaslarda bulunduğunun ortaya çıktığını hatırlatan ABNA’nın haberinde, “Son iki yılda Erdoğan, saldırgan tutumunu bırakarak birçok ülke ile ilişkileri yeniden kurmaya başladı. Arap ülkelerinden sonra şu sıralarda İsrail hükümetiyle bunu yapıyor” denildi.

Ajans, “2009’dan sonra Erdoğan kendisini Filistin’in destekleyicisi olarak göstermeye çalıştı. Birçok açıklamasında ve mitinginde İsrail’e sözlü olarak saldırdı.  Şu an İsrail ile normalleşmek, Ankara’nın Filistin halkına sırtını döneceği anlamına gelmemeli. Fakat İsrail rejimi ile kurulan herhangi bir ilişki, Filistin haklarına karşı olarak görülmelidir. Geçen yılın sonunda Erdoğan hahamları ağırladı ve Türkiye’nin iyiliği için Biden’ın yaklaşımını değiştirmek için İsrail lobisini kullanmaya çalıştı” yorumuna yer verdi.

“İMAJINA ZARAR VEREBİLİR”

İran merkezli haber ajansı, “Erdoğan’ın İsrail ile normalleşmek istemesinin bazı sebepleri var. Bunlar arasında ekonomik krizden çıkma ve İsrail yanlısı lobiler aracılığıyla gelecek seçimlerde görevde kalması” yorumunu yaparken, “Fakat normalleşme ile bu yeni yaklaşım ters tepebilir ve hem Erdoğan’a hem de partisine ağır sonuçlar doğurabilir” iddiasında bulundu.

ABNA haber ajansı, Ankara’nın Tel-Aviv yönetimiyle normalleşmesinin Filistin için “affedilmez bir ihanet” olacağını yazarken, “Normalleşme Erdoğan’ın hem ülkesinde hem de İslam dünyasında imajına zarar verebilir ve hem Erdoğan’a hem de siyasi geleceğine ağır bir etkisi olabilir” yorumunu yazdı.

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