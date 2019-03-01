İsmail abi'li seçim sloganı: O gemi gelsin diye

Bir dönem Trt'de yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisi seçim çalışmasına konu oldu.

Leyla ile Mecnun dizisinin karakteri 'İsmail abi' nin sürekli beklediği ve el salladığı gemi ile ilgili dizinin bir bölümünde kullandığı ' o gemi bir gün gelecek' sözü Saadet partisi adayının seçim sloganı oldu.

Dizinin çekildiği alanı afişine taşıyan aday afişin üstüne ' o gemi gelsin diye' ibaresini koydu.

Dizinin senaristi Burak Aksak duruma şaşırarak 'abi o kadar da şeyapmasaydın keşke' notuyla afişi paylaştı