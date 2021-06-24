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İstanbul'da LGBTİ+ Onur Yürüyüşü düzenlenmesi başvurusuna Valilik'ten ret

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19. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşümüzü Maltepe Miting Alanı’nda gerçekleştirmek için İstanbul Valiliği’ne yaptığımız başvuru bugün reddedildi” dedi ve İstanbul Valiliği’nin açıklamasını paylaştı.
İstanbul'da LGBTİ+ Onur Yürüyüşü düzenlenmesi başvurusuna Valilik'ten ret

İstanbul Onur Yürüyüşü grubu Twitter hesabından yaptıkları paylaşımda “26 Haziran Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz 19. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşümüzü Maltepe Miting Alanı’nda gerçekleştirmek için İstanbul Valiliği’ne yaptığımız başvuru bugün reddedildi” dedi ve İstanbul Valiliği’nin açıklamasını paylaştı.

Açıklamada şu ifadeler var: “İl sınırlarımız içerisinde provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, açık yer toplantısına katılacaklarda dahil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önlenmesi, provokatif eylem ve olayların yaşanmaması için söz konusu açık yer toplantısının düzenlenmesi Valiliğimizce uygun görülmemiştir."

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