  • BIST 1.625,060
  • Altın 592,82
  • Dolar 9,9031
  • Euro 11,3545
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

İsveç Mastürbasyon Raporu: Pandemide erkekler pornoya, kadınlar seks oyuncaklarına yöneldi

» »
İsveçli seks oyuncakları üreticisi LELO'nun Mastürbasyon Raporu'na göre pandemi kısıtlamaları yüzünden yeni tanışma ve temas fırsatları kaybolurken, flört uygulamalarına rağbet arttı.
İsveç Mastürbasyon Raporu: Pandemide erkekler pornoya, kadınlar seks oyuncaklarına yöneldi

Kovid-19 pandemisi, sosyal mesafe, maske derken, yeni kişilerle tanışma ve ilişki kurma fırsatları azalan insanların tanışma-buluşma uygulamaları, porno ve seks oyuncaklarına yöneldiği gerçeği, bir araştırma tarafından belgelendi. 

İsveç'te yürütülen geniş çaplı araştırmaya katılanların yüzde 60'ı pandemi sırasında çok çeşitli açılardan dijital seks alışkanlıklarının değiştiğini söyledi. İsveçli seks oyuncakları üreticisi LELO'nun Mastürbasyon Raporu'na göre erkekler daha fazla porno izlediklerini, kadınlar daha fazla seks oyuncağı kullandığını belirtti. 

Uygulamaya başvurmak 4 kat daha yaygın hale geldi

Barlarda ya da spor salonlarında tanışma fırsatları azalırken, LELO'nun Mastürbasyon Raporu'nda, yeni cinsel temasların publar yerine online ya da flört uygulamaları üzerinden kurulmasının dört kat daha yaygın hale geldiği saptandı. 

Ancak sosyal mesafe ve kısıtlamalar her şekilde temasları dizginlerken, İsveçlilerin yüzde 45'i pandemi sırasında yeni bir kişiyle cinsel temas kurmadıklarını belirtti. Her 10 kişiden biri online flörte yönelirken, araştırmaya katılanların sadece yüzde 2'si geçen yıl yeni bir kişiyle restoranda tanıştığını söyledi.

Seks oyuncaklarına yönelim 5 kat arttı

Hal böyleyken, erkeklerin 10'da birinden fazlası, artık pandemi öncesine kıyasla daha fazla porno izlediğini kaydetti. Kadınların pornoya ilgisinde kaydadeğer artış görülmezken, seks oyuncaklarına hiç olmadığı kadar ilgi gösterdikleri belirlendi. Pandemi öncesine kıyasla daha fazla porno izlediğini söyleyen kadınların oranı yüzde 1'de kalırken, seks oyuncaklarına yönelen kadınların oranı pandemi öncesine göre 5 kat arttı. 

Akıllı telefonla uzaktan kontrol edilen seks oyuncakları da iki kişi arasında fiziksel temas olmadan seks yaşanmasına ayrı bir boyut katmış durumda. 

'Seks oyuncaklarını keşfetme cesareti'

LELO Pazarlama ve İletişim Müdürü Elvira Eriksson, Mastürbasyon Raporu'nu, "Pandemi döneminde cinsel ilişkilerimizin azalması şaşırtıcı değil. Kısıtlamalar ve enfeksiyon korkusu, özellikle yeni insanlarla fiziksel temaslarımızı azalttı" diye değerlendirdi. 

"Pandeminin, daha fazla kadının seks oyuncaklarını ve onunla ilgili tüm olumlu şeyleri keşfetmeye cesaret etmesine katkıda bulunmasının ilginç olduğunu düşünüyoruz" diye devam eden Eriksson, mastürbasyonu, 'kişinin kendini tanıması ve cinselliğini geliştirmesi için önemli bir araç' diye niteledi. 

LELO adına kanaat ve pazar araştırma şirketi Kantar Sifo tarafından yapılan anketin istatistikleri, 18 ila 79 yaşları arasındaki katılımcılardan çevrimiçi olarak toplandı. Anketin sonucunun ulusal düzeyde temsili olduğu kabul edildi.

Daha önce İsveç'in İskandinav komşuları dahil çok sayıda ülke, karantinalar ve sosyal kısıtlamalar yüzünden azalan cinsel temaslar nedeniyle seks oyuncaklarının satışlarında artış bildirmişti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara Dikkat!17 Ekim 2021 Pazar 22:00
  • Egzersiz yapmak mesane sarkmasını önlüyor05 Ekim 2021 Salı 22:30
  • Orta yaştaki erkekleri bekleyen 5 ürolojik tehlike20 Eylül 2021 Pazartesi 23:00
  • Orta yaştaki erkekleri bekleyen 5 ürolojik tehlike17 Eylül 2021 Cuma 23:00
  • Erkeklerde en sık görülen 2. kanser hakkında bilinmesi gerekenler14 Eylül 2021 Salı 12:34
  • Dikkat Çeken Araştırma: Cinsellik için ideal yaş 64-6612 Eylül 2021 Pazar 22:00
  • Cinsel İsteksizliğin Tedavisi Var mı?23 Ağustos 2021 Pazartesi 23:00
  • 5 Adımda Libidonuzu Yükseltin22 Ağustos 2021 Pazar 22:30
  • Doğum Kontrol Hapı Nasıl Kullanılır?19 Ağustos 2021 Perşembe 23:00
  • Ertesi Gün Hapı Adeti Geciktirir Mi?09 Ağustos 2021 Pazartesi 23:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti