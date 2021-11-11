İsveç Mastürbasyon Raporu: Pandemide erkekler pornoya, kadınlar seks oyuncaklarına yöneldi

İsveçli seks oyuncakları üreticisi LELO'nun Mastürbasyon Raporu'na göre pandemi kısıtlamaları yüzünden yeni tanışma ve temas fırsatları kaybolurken, flört uygulamalarına rağbet arttı.

Kovid-19 pandemisi, sosyal mesafe, maske derken, yeni kişilerle tanışma ve ilişki kurma fırsatları azalan insanların tanışma-buluşma uygulamaları, porno ve seks oyuncaklarına yöneldiği gerçeği, bir araştırma tarafından belgelendi.

İsveç'te yürütülen geniş çaplı araştırmaya katılanların yüzde 60'ı pandemi sırasında çok çeşitli açılardan dijital seks alışkanlıklarının değiştiğini söyledi. İsveçli seks oyuncakları üreticisi LELO'nun Mastürbasyon Raporu'na göre erkekler daha fazla porno izlediklerini, kadınlar daha fazla seks oyuncağı kullandığını belirtti.

Uygulamaya başvurmak 4 kat daha yaygın hale geldi

Barlarda ya da spor salonlarında tanışma fırsatları azalırken, LELO'nun Mastürbasyon Raporu'nda, yeni cinsel temasların publar yerine online ya da flört uygulamaları üzerinden kurulmasının dört kat daha yaygın hale geldiği saptandı.

Ancak sosyal mesafe ve kısıtlamalar her şekilde temasları dizginlerken, İsveçlilerin yüzde 45'i pandemi sırasında yeni bir kişiyle cinsel temas kurmadıklarını belirtti. Her 10 kişiden biri online flörte yönelirken, araştırmaya katılanların sadece yüzde 2'si geçen yıl yeni bir kişiyle restoranda tanıştığını söyledi.

Seks oyuncaklarına yönelim 5 kat arttı

Hal böyleyken, erkeklerin 10'da birinden fazlası, artık pandemi öncesine kıyasla daha fazla porno izlediğini kaydetti. Kadınların pornoya ilgisinde kaydadeğer artış görülmezken, seks oyuncaklarına hiç olmadığı kadar ilgi gösterdikleri belirlendi. Pandemi öncesine kıyasla daha fazla porno izlediğini söyleyen kadınların oranı yüzde 1'de kalırken, seks oyuncaklarına yönelen kadınların oranı pandemi öncesine göre 5 kat arttı.

Akıllı telefonla uzaktan kontrol edilen seks oyuncakları da iki kişi arasında fiziksel temas olmadan seks yaşanmasına ayrı bir boyut katmış durumda.

'Seks oyuncaklarını keşfetme cesareti'

LELO Pazarlama ve İletişim Müdürü Elvira Eriksson, Mastürbasyon Raporu'nu, "Pandemi döneminde cinsel ilişkilerimizin azalması şaşırtıcı değil. Kısıtlamalar ve enfeksiyon korkusu, özellikle yeni insanlarla fiziksel temaslarımızı azalttı" diye değerlendirdi.

"Pandeminin, daha fazla kadının seks oyuncaklarını ve onunla ilgili tüm olumlu şeyleri keşfetmeye cesaret etmesine katkıda bulunmasının ilginç olduğunu düşünüyoruz" diye devam eden Eriksson, mastürbasyonu, 'kişinin kendini tanıması ve cinselliğini geliştirmesi için önemli bir araç' diye niteledi.

LELO adına kanaat ve pazar araştırma şirketi Kantar Sifo tarafından yapılan anketin istatistikleri, 18 ila 79 yaşları arasındaki katılımcılardan çevrimiçi olarak toplandı. Anketin sonucunun ulusal düzeyde temsili olduğu kabul edildi.

Daha önce İsveç'in İskandinav komşuları dahil çok sayıda ülke, karantinalar ve sosyal kısıtlamalar yüzünden azalan cinsel temaslar nedeniyle seks oyuncaklarının satışlarında artış bildirmişti.