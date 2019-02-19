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İzinsiz ikamete 10 gün hapis cezası verildi

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Dosyaları tamamlanan zanlılar bugün yargıç huzuruna çıkarıldılar.
İzinsiz ikamete 10 gün hapis cezası verildi

Polisin yapmış olduğu huzur operasyonu esnasında KKTC de yetkili makamdan izinsiz ikamet ettikleri tespit edilerek tutuklanan ve 17.2.19 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan A.Ç, M.M.E, M.A.F ve B.Y hakkında 3’er gün tutukluluk emri alınmıştı.

Dosyaları tamamlanan zanlılar bugün yargıç huzuruna çıkarıldılar. Suçlarını kabul eden A.Ç ve B.Y 10 ar gün hapse mahkum oldular. Diğer iki zanlı ile ilgili karar 26 Şubat 2019 tarihine tehir edildi. Mahkeme salonundaki tutarsız davranışları ve sorulan sorulara cevap vermemesi nedeniyle yargıç, zanlı M.M.E’ın sinir ve ruh hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesini emretti.

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