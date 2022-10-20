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James Webb Teleskobu “Yaratılış Sütunları”nı görüntüledi

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Dünya'dan yaklaşık 6 bin 500 ışık yılı uzaklıktaki Yılan Takımyıldızı'ndaki Kartal Bulutsusu'ndaki yoğun hidrojen ve toz bulutunu James Webb Uzay Teleskobu görüntüledi.
James Webb Teleskobu “Yaratılış Sütunları”nı görüntüledi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu, Hubble Uzay Teleskobu tarafından kaydedilen ve “Pillars of Creation” (Yaratılış Sütunları) olarak bilinen toz bulutunu görüntüledi.

BBC’nin haberine göre, Dünya’dan yaklaşık 6 bin 500 ışık yılı uzaklıktaki Yılan Takımyıldızı’ndaki Kartal Bulutsusu’ndaki yoğun hidrojen ve toz bulutunu bu kez James Webb Uzay Teleskobu gözlemledi.

Avrupa Uzay Ajansı Kıdemli Bilim Danışmanı Prof. Mark McCaughrean, “1990’lı yıllardan bu yana Kartal Bulutsusu’nu inceliyorum. Hubble Uzay Teleskobu’nun daha önce kaydettiği görüntüdeki sütunların içindeki genç yıldızları görmeye çalışıyorum. James Webb Teleskobu’nun görüntülediği fotoğrafların büyüleyici olacağını biliyordum” dedi.

NASA, 25 Aralık 2021’de dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb’i, Hubble Uzay Teleskobu’nun halefi olarak uzaya fırlatmıştı.

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