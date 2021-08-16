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Japon firmalardan karbonsuz teknolojilere yatırım

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Japonya'da büyük firmanın yüzde 27'si sermaye yatırımlarını karbondioksit emisyonlarını azaltacak teknolojilere yapacak.
Japon firmalardan karbonsuz teknolojilere yatırım

Japonya'da büyük firmanın yüzde 27'si sermaye yatırımlarını karbondioksit emisyonlarını azaltacak teknolojilere yapacak.

Japonya Kalkınma Bankasının (DBJ) sermayesi 1 milyar yen (9 milyon dolar) ve üzeri yaklaşık 1000 firmayı kapsayan araştırması yayımlandı.

Buna göre 1000'e yakın büyük firmanın yüzde 27'si sermaye yatırımlarını yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlara yönlendirmeyi planlıyor.

Araştırmaya katılan firmaların yüzde 33'ü, "karbonsuz toplumu" hedefleyen küresel trendi "iş çevrelerini genişletecek fırsat" olarak görüyor.

Elektrikli araç batarya yatırım planları öne çıktı

Araştırmaya göre, Tokyo metropolünde güneş enerjisi, kuzeydoğudaki Tohoku bölgesinde açık deniz rüzgar enerjisi, batıdaki Şikoku bölgesinde ise elektrikli araç batarya yatırım planları öne çıktı.

Firmaların yüzde 45'i, karbonsuzlaşmaya yönelik yatırım planları karşısındaki en büyük engelin "geliştirme masrafları" olduğunu vurguladı.

DBJ, imalat dışı endüstrilere yönelik yatırımların ise etkisini sürdüren koronavirüs salgınından olumsuz etkilenebileceğini kaydetti.

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