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Japonya, enflasyonla mücadele için düşük gelirli hanelere 230 dolar verecek

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Japonya, enerji ve gıdada artan maliyetlerin oluşturduğu enflasyona karşı toplamda 2 trilyon yenlik (15 milyar dolar) finansman desteği verecek.
Japonya, enflasyonla mücadele için düşük gelirli hanelere 230 dolar verecek

Japon hükümeti, yükselen enerji ve gıda maliyetleri ile Japon yenindeki döviz karşısında değer kayıplarının yol açtığı enflasyona karşı paket hazırladı.

Ülkede taze gıda hariç tüketici fiyatları şubatta bir yıl öncesine göre yüzde 3,1 arttı ve daha ucuz enerji maliyetleri nedeniyle önceki aya göre yüzde bir puandan fazla yavaşladı. Ancak enflasyonun hedeflenenden yukarıda olması hükümeti alarma geçirdi.

DÜŞÜK GELİRİLİ GANELERE 230 DOLAR VERİLECEK

Toplamda 2 trilyon yenlik (15 milyar dolar) enflasyonla mücadele paketi kapsamında nakit desteği verilecek ve enerji faturalarının düşürülmesi hedeflenecek. Destek kapsamında düşük gelirli hane başına 30 bin yen (230 dolar) ile bu ailelerde mevcut çocuk başına 50 bin yen (380 dolar) nakit sağlanacak.

FİYAT ARTIŞLARINA YANIT

Nisanda yapılacak yerel seçimler öncesi açıklanan paketin finansmanı için mevcut mali yılı kapsayan devlet bütçesindeki rezerv fonlardan faydalanılacak. Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yaptığı açıklamada, Japon hükümetinin, değişken fiyatlara karşı ivedilikle yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.

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