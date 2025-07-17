  • BIST 10370.71
  • Altın 4324.547
  • Dolar 40.2668
  • Euro 46.7495
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu… Beş kişi tutuklandı

» »
KKTC’de bugün ve dün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan beş kişi tutuklandı.
Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu… Beş kişi tutuklandı

Polis basın bültenine göre, Girne’de trafik ekipleri tarafından yapılan denetimde, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü M.A.S’nin (E-23), "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan zanlı olarak arandığı tespit edildi.

Söz konusu şahsın, kullanımındaki araçta yapılan aramada ise, tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

İş yerinde uyuşturucu tespit edildi

Gazimağusa’da, dün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından B.A.(E-39) ve H.Ö’nün (E-34) bulundukları iş yerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 5 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Park halindeki araçta uyuşturucu ve hap ele geçirildi

Lefkoşa’da Fuar Alanı içerisinde, Cürümleri Önleme Şubesi tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen park halindeki bir araç içerisinde tespit edilen I.C’nin (E-28) üzerinde ve konu araçta arama yapıldı.

Aramalarda tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü, yarım gram ağırlığında metamfetamin türü ve 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 6 adet hap, satışı yeşil reçeteye tabii olan 13 adet hap ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üç adet cam pipo, metal karıştırıcı ve hassas terazi bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Tasarrufunda uyuşturucu bulundu

Lefkoşa’da, polis tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde kontrol maksatlı durdurulan R.B.Y’nin (E-29) kullanımındaki araçta arama yapıldı. Aramalarda söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve satışı yeşil reçeteye tabii olan toplam 5 adet hap bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • New York Zirvesi'nde ana oturumuna geçildi17 Temmuz 2025 Perşembe 19:25
  • Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü17 Temmuz 2025 Perşembe 19:21
  • Öztürkler: Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan hiçbir çözüm önerisine evet dememiz mümkün değildir17 Temmuz 2025 Perşembe 19:19
  • Erhürman: Müzakereden, diplomasiden, diyalogtan kaçılmamalıdır17 Temmuz 2025 Perşembe 19:18
  • Dört trafik kazası… Yedi yaralı, iki tutuklu17 Temmuz 2025 Perşembe 19:14
  • Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Akandere: “Doğru ve adil bir sistem için her türlü katkıya hazırız”17 Temmuz 2025 Perşembe 14:53
  • Köseoğlu TAK’a konuştu: Liyakat, şeffaflık ve eşitlik vazgeçilmez ilkelerimizdir17 Temmuz 2025 Perşembe 13:28
  • İş arkadaşının burnunu kırdı!17 Temmuz 2025 Perşembe 13:26
  • Kıbrıslı Rum bir gün tutuklu kalacak!17 Temmuz 2025 Perşembe 13:25
  • LTB’den Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne motosiklet bağışı17 Temmuz 2025 Perşembe 13:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti