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'Kaybedenler Kulübü: Yolda'nın çekimleri başladı

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'Kaybedenler Kulübü: Yolda'nın çekimleri başladı
Kaybedenler Kulübü efsanesi altı yıl aradan sonra devam filmi Kaybedenler Kulübü: Yolda ile geri dönüyor.

Yapımını TMC Film’in yapımcılığını Erol Avcı’nın yaptığı, senaryosunu ve yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği, Kaybedenler Kulübü: Yolda’nın çekimleri Antalya’da başladı.

Bir dönemin efsanevi radyo programı Kaybedenler Kulübü'nden yola çıkılarak ilki 6 yıl önce seyirciyle buluşan film, yeni hikayesiyle yıllar sonra tekrar sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

İkinci filmde Kaan ve Mete'nin yol hikayesini seyircisiyle buluşmaya hazırlanan filmin başrollerinde, yine Nejat İşler, Yiğit Özşener yer alıyor.

İLK TEASER YAYINLANDI

 

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