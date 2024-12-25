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Kazakistan'da 72 kişilik yolcu uçağı düştü: 6 kişi kurtuldu

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Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında yolcu uçağı düştü.
Kazakistan'da 72 kişilik yolcu uçağı düştü: 6 kişi kurtuldu

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında yolcu uçağı düştü.

Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağın Bakü'den Rusya'nın Çeçenistan bölgesindeki Grozni'ye gitmek üzere yola çıktığı ancak Grozni'deki sis nedeniyle rotasını değiştirdiğini bildirildi. 

Yetkililer, düşen yolcu uçağında 72 kişinin bulunduğunu ve 6 kişinin kurtarıldığını açıkladı. 

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, acil durum ekiplerinin kaza yerinde çıkan yangını söndürmeye çalıştığını ifade etti. 

Azerbaycan Havayolları'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağın Bakü'den Rusya'nın Çeçenistan bölgesindeki Grozni'ye gitmek üzere yola çıktığı ancak Grozni'deki sis nedeniyle rotasını değiştirdiğini bildirildi. 

Yetkililer, düşen yolcu uçağında 72 kişinin bulunduğunu ve 6 kişinin kurtarıldığını açıkladı. 

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, acil durum ekiplerinin kaza yerinde çıkan yangını söndürmeye çalıştığını ifade etti. 

Azerbaycan Havayolları'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

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