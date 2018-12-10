KES Cumartesi yapılacak basketbol etkinliğinin Ocak ayına ertelendiğini duyurdu

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası’nın (KES) cumartesi günü yapmayı planladığı 12 yaş altı kız ve erkek basketbol etkinliği ocak ayına ertelendi.

Başkan Buran Atakan tarafından yapılan açıklamada “Kıbrıs Türk Hava Yollarının kuruluş tarihi olan 4 Aralık 1974’ü anmak ve KTHY’yi yaşatmak amacı ile yapmayı planladığımız etkinliği, geçen hafta ülkemizde yaşanan ve dört gencimizin hayatını kaybetmesi, birçok vatandaşımızın da zarar görmesine yol açan olaylar nedeniyle ertelemiş bulunmaktayız” ifadeleri kullanıldı.

KKTC Basketbol Federasyonu ile işbirliğinde 15 Aralık Cumartesi günü şölen havasında yapılması planlanan etkinliğin ocak ayına ertelediği belirtildi.

Atakan, hayatını kaybeden gençlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, halka geçmiş olsun dileğinde bulundu.