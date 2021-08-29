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Kıbrıslı Rumların yüzde 71’inden Tatar'ın pasaport iptaline destek

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Rum Bakanlar Kurulu’nun Maraş açılımına misilleme olarak bazı KKTC yetkililerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportlarını iptal kararı Rum halkının yüzde 71’inden destek buldu.
Kıbrıslı Rumların yüzde 71’inden Tatar'ın pasaport iptaline destek

Fileleftheros, “Pulse market Research” şirketine 25 Ağustos-26 Ağustos döneminde, 18 yaş ve üzeri 600 kişinin katılımıyla Güney Kıbrıs genelinde yaptırdığı anketin sonuçlarını “Vatandaşların Ezici Çoğunluğundan ‘Evet’… Pulse/Filelefheros Anketi: Pasaportların İptaline Yüzde 71 İle Olumlu Cevap”  başlığıyla manşetten aktardı.

Anket kapsamında sorulan “Bakanlar Kurulu kararına katılıyor musunuz” sorusuna katılımcılardan verilen cevaplar:

Toplamda:  yüzde 71, Lefkoşa’nın Rum kesimi yüzde 70,  Limasol yüzde 73, Larnaka/Mağusa yüzde 69, Baf yüzde 75, devlet memurları yüzde 79, özel sektör yüzde 72, işsizler yüzde 69 “evet”. Siyasi partiler: DİSİ yüzde 64, AKEL yüzde 58, Diğerleri yüzde 51 “evet”

İptal kararının getirisi sorulduğunda katılımcıların yüzde 46’sı “Kıbrıs sorunu açısından olumsuz işleyebilir”, yüzde 34’ü “Kıbrıslı Rumlar için bazı menfaatler sağlar”  dedi, yüzde 20’si görüş belirtmedi.

Kararın, pasaport hamillerinin haklarını ihlal edip etmediği sorusuna katılımcılardan yüzde 62 “belki hayır”, yüzde 22 “belki evet” cevabı geldi, yüzde 16’sı görüş belirtmedi.

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