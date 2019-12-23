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Kim Kardashian’ın kalçaları İngiliz Ordusu’na ilham oldu

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Kim Kardashian’ın kalçaları İngiliz Ordusu’na ilham oldu
Kim Kardashian’ın kalçaları İngiliz Ordusu’na ilham oldu

ABD TV şovu yıldızı Kim Kardashian'ın o meşhur kalçaları, İngiliz Ordusu'na ilham verdi. Genç kızların orduya katılmalarını sağlamak için, Kardashian'ın kalçalarının olduğu bir reklam filmi hazırlanıyor...

Ailesi ile birlikte yer aldığı Keeping Up with the Kardashians adlı şov ile adını duyuran ve şu an dünyanın en çok konuşulan kadınlarından biri olan Kim Kardashian’ın kalçaları askerlere ilham verecek.

Daily Mail’in haberine göre, kadın ya da erkek, gençlerin İngiliz Ordusu’na katılması için, Kardashian’ın kalçaları kullanılacak. Özel bir reklam hazırlayan ordu, Kim’in tam boy fotoğrafını kullanacak. Reklamda, “Orduda görev yapmak, sosyal medyada beğeni almaktan çok daha büyük bir özgüven yaratır” sloganı olacak.kim-1-002.jpg

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