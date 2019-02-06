Kırgızistan'da mezarlıkta çekilen bikinili fotoğraflar ortalığı karıştırdı

Issık Gölü mezarlığındaki mezar taşları üzerinde siyah beyaz bikinisiyle poz veren modelin fotoğrafları sosyal medyada tepki çekti.

Sputnik Kırgızistan'ın haberine göre, bir fotomodelin Issık Gölü mezarlığında bikinili pozlar vermesi sosyal medya kullanıcıları tarafından ‘hakaret' olarak algılandı.

Fotoğrafçı Arthur Boljurov, 2008 yılında çektiği fotoğrafları sosyal medya üzerinden ilk kez paylaştı:

Fotoğraflarda, siyah-beyaz bikinisiyle mezarlıkta poz veren bir kadın yer alıyordu. Modelin yüzü ise bir şapkayla kamufle edilmişti.

Boljurov'un yerel medyaya yaptığı açıklamaya göre fotoğraflar, Issık Gölünün güneyindeki Kacı-Say kasabasında çekilmişti.

Ancak söz konusu fotoğraf Kırgızlardan övgü almak yerine, onları öfkelendirdi. Bu nedenle fotoğrafçı, kısa süre sonra paylaşımını sildi.

Ancak söz konusu fotoğrafları kaydeden kimi kullanıcılar, görselleri kendi hesaplarından paylaştı.

Zarılbek Şermamatov fotoğrafa, "Modern dünyanın trajedisi. Bu fotoğraflar polise ihbar edilmeli… Mezarlıkta çıplak pozlar vermek affedilecek bir şey değil" yorumunu düştü.

Issık Gölü Bölge İdaresi, mezarlıktaki çekimle ilgili bir soruşturma başlattığını duyurdu.