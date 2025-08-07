Kırmızı Işıkta Şüpheli Hareketler: Uyuşturucu ile Yakalandı

Lefkoşa’da dün Atatürk Stadyumu trafik ışıklarında meydana gelen olayda, polis ekiplerinin dikkati sayesinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kırmızı ışıkta bekleyen Y.E.U. (E-30) isimli şahsın şüpheli hareketlerini fark eden polis, şahsın üzerinde ve kullanımındaki araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.
Uyuşturucu madde emare olarak alınırken, Y.E.U. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
