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Kırsal Kesimde Toplam 322 Km'lik Yol Yenilenecek...Ya anayollar?

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KKTC’de kırsal bölgeler arası ulaşım altyapısının geliştirilmesi için Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla toplam 322km’lik karayolu yenileniyor.
Kırsal Kesimde Toplam 322 Km'lik Yol Yenilenecek...Ya anayollar?

KKTC’de kırsal bölgeler arası ulaşım altyapısının geliştirilmesi için Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla toplam 322km’lik karayolu yenileniyor.

DETAY ÖZEL-KENAN GÜNSEL

Özellikle 1974 yılından bu yana ciddi anlamda el atılmayan Dipkarpaz ve Güney Mesarya bölgelerindeki yollar başta olmak üzere, önümüzdeki iki yıl içerisinde 27 ayrı proje ile birçok bölgede köyler arası yollar yeniden yapılacak.

Göreve geldiği ilk günden itibaren kırsal kesimdeki yolların iyileştirilmesini öncelikli hedef olarak belirleyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, uzun zaman ilgi görmeyen kırsal kesim yollarının insanımızın hem malı hem canı için tehdit oluşturduğunu, trafik kazası riskini asgariye indirmek ve ileride bölgesel kalkınmanın yolunu açacak kaliteli ulaşım altyapısını ülkeye kazandırmak için atılan adım nedeniyle ülke insanı adına memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Üstel, mevkidaşı T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Sayıştay Başkanlığında bugün düzenlenen örenle Karayolları Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü’ne imza attı.

Buna göre öncelik olarak 1974 yılından bugüne Karpaz Yarımadasında Ziyametten Kaleburnuna, oradan Dipkarpaz’a uzanan güney hattı ve ülkenin en önemli turizm çekim merkezlerinden biri olan Karpaz’a yakışmayacak derecede bakımsız kalan Dipkarpaz-Manastır Yolu yenilenecek. Kapraz Yarımadasında yenilenecek yollar arasında Kaleburnu-Sipahi, Ardahan-Mersinlik ve Topçuköy-Altınova yolları da bulunuyor.

Vatandaşlardan uzun süreden beridir gelen talepler üzerine Güney Mesarya’da Ercan Havalimanı ile Güvercinlik arasında kalan bölgede bir çok yol yeniden yapılacak. Bu çerçevede Ercan Havalimanı-Gaziköy-Paşaköy-Vadili-Akdoğan, Gaziköy-Dilekkaya-Yiğitler, Vadili-İnönü-İnönü Kavşağı bağlantısı, Türkmenköy-Dörtyol Kavşağı ve Çayönü-Güvercinlik yolları yenilenecek.

Ülkenin doğusunda ise Ötüken-Kuzucuk-Sınırüstü, Kuzucuk-Boğaziçi ve Geçitkale-Yıldırım-Kuzucuk güzergahları üzerine yeni yol inşa edilecek. Orta Mesarya bölgesinde ise vatandaşların uzun zamandan beridir beklediği Haspolat-Taşkent-Dikmen yolu yeniden yapılırken, Haspolat-Güngör ve Alayköy Ağıllar Kavşağı-Alayköy yolları da yenilenecek yollar arasında yer alıyor.

Girne bölgesinde ise Sadrazamköy-Kayalar-Geçitköy-Alsancak, Değirmenlik-Esentepe-Karaağaç ve Kozanköy-Hisarköy arasına, mevcut güzergahlar üzerine yeni yol inşa edilecek.

İki yılllık yol yenileme çalışmaları çerçevesinde Güzelyurt bölgesinde bulunan Akçay-Bostancı-Taşpınar ile Cengiz Topel Hastanesi’nden Güzelyurt-Lefke Yoluna bağlanan güzergahın da yeniden yapımı öngörülüyor.

Diğer yandan T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen ancak yapımı kesintiye uğradıktan sonra yeniden başlayan toplam 59km’lik duble yol projeleri de tamamlanacak. Bu bağlamda istimlak sorunu bulunan ancak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel'in girişimleriyle ara emirleri kaldırılma aşamasına gelen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ve Güzelyurt-Lefke Yolu tamamlanacak. Buna ek olarak İskele-Çayırova Yolu, Değirmenlik-Çatalköy Yolu (Girne dağ yolu) ve Balalan-Yenierenköy Yolunun yapımının da tamamlanması hedefleniyor.

YA ANAYOLLAR?

KKTC'de yollardaki çukurlar uzun süredir şikayet konusu,şehir merkezlerindeki anayollarda bile varolan çukurlar zaman zaman tepkilere neden oluyor.

"Yolda çukur olduğunu, içine düşünce farkettim"

Kaynak: "Yolda çukur olduğunu, içine düşünce farkettim"

Karpaz-Gazimağusa ana yolu'nda yapılan eylem

Eylemler devam ediyor: Bu kez babutsa ektiler

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