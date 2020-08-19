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KKTC Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Kudret Özersay’dan DAÜ’ye Ziyaret

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Kudret Özersay heyeti ile birlikte Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) ziyaret gerçekleştirdi.
KKTC Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Kudret Özersay’dan DAÜ’ye Ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Kudret Özersay heyeti ile birlikte Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) ziyaret gerçekleştirdi.

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı ile DAÜ arasında yürütülen bazı projeler ve COVİD-19 pandemisi döneminde yeni eğitim yılında alınabilecek kararlar hakkında gerçekleşen ziyaret 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü, saat 11:00’de gerçekleşti.

Görüşme öncesi basına yapılan açıklamada Bakanlık ve DAÜ arasında gerçekleşen protokoller çerçevesinde yürütülmekte olan bazı projeler ve yeni eğitim yılı konusunda alınan ve alınması planlanan tedbirler konusunda görüşme yapılacağını kaydeden DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, bir devlet üniversitesi olan DAÜ’nün öğrencilerinin ve çalışanlarının güvenliğini ön planda tutarak yüz yüze, karma veya uzaktan eğitime hazır olarak, kaliteli eğitim vererek görevini yerine getireceğini dile getirdi. Bu gelişen süreçte sistematik çözümler üreterek ilerlemeye çalıştıklarını da kaydeden Prof. Dr. Hocanın, ziyaretlerinden ötürü Prof. Dr. Özersay’a teşekkür etti.

Mensubu olmaktan gurur duyduğu güzide bir kurum olan DAÜ’de kendini evinde gibi hissettiğini dile getiren Prof. Dr. Özersay, kurumsal iş birlikleri için bir araya geldiklerini ve karşılıklı olarak uzmanlık alanlarından faydalanıldığını ifade etti. DAÜ’nün devlet ünivesitesi olması sebebiyle de farklı konularda devlete uzmanlık hizmeti vererek yardımcı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özersay, iş birlikleri arasında en önemlilerinden bir tanesinin Kapalı Maraş ile ilgili olduğunu ifade etti. Bu ziyarette protokol bağlamında Kapalı Maraş içerisinde DAÜ’nün yapacağı teknik çalışma ve raporlamaların hangi aşamada olduğu ve bir sonraki aşamanın ne olacağı konusunda görüşüleceğini ifade eden Prof. Dr. Özersay, ikinci önemli hususun ise dünyayı sarsan ve ülkemizi de ciddi anlamda etkileyen salgın nedeniyle yeni eğitim yılı için alınan ve alınması planlanan tedbirler olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Özersay, özellikle yurt dışından gelecek yabancı öğrenciler için de uygulanan prosedürlerin yeniden gözden geçirileceğini vurguladı. Ziyaretin bu iki temel konu doğrultusunda gerçekleşeceğini kaydeden Prof. Dr. Özersay, DAÜ’nün yeni yönetimine de bu zorlu süreçte başarılar diledi.

Prof. Dr. Özersay ve Prof. Dr. Hocanın, basına gerçekleştirdikleri açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın mensuplarına yapılan açıklamaların ardından Prof. Dr. Aykut Hocanın günün anısına Prof. Dr. Özersay’a anı tabağı takdiminde bulundu.

Ziyarette KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar, Genel Koordinatörü Mustafa Kendir, Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ VYK Üyeleri Ersun Kutup, Halil İbrahim Orun, Yrd. Doç. Dr. Hicran Bayraktaroğlu Fırat, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Doç. Dr. Serhan Şensoy ve Doç. Dr. Deniz İşçioğlu da hazır bulundu.

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