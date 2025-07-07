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KKTC’de İkamet İzinleri Olmadan Kalan 8 Kişi Tutuklandı

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Polis ekiplerinin ülke genelinde yaptığı denetimlerde, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 8 kişi tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
KKTC’de İkamet İzinleri Olmadan Kalan 8 Kişi Tutuklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, ülkede yasal statüsü olmadan ikamet eden toplam 8 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Olay, 6 Temmuz 2025 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sırasında ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, yasal ikamet izni olmadan ülkede kaldıkları belirlenen 8 kişi yakalandı.

Söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi

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