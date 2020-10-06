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“Konuşma sırası artık halktadır, Kıbrıs Türk halkına güveniyorum”

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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Kalkınma Bankası, Şeker Sigorta ve Eski Eserler Dairesi’ni ziyaret etti.
“Konuşma sırası artık halktadır, Kıbrıs Türk halkına güveniyorum”

Çalışanlarla sohbet eden Özersay, ülkede gecikmiş ve ertelenmiş bir seçim süreci yaşandığını; birkaç aydır adayların konuştuğunu, artık konuşma sırasının Türk halkında olduğunu söyledi. Özersay şöyle konuştu: “Kıbrıs Türk halkının karar verirken adayların hangi görüş ve vizyonu ortaya koyduğunu, ortaya koyduğu görüşlerin altını doldurup dolduramayacağını, hayata geçirme kapasitesine sahip olup olmadığı noktası dikkate alacağını düşünüyorum. Bu açıdan Kıbrıs Türk halkının sağlıklı bir karar alacağını, KKTC’nin geleceği açısından olması gereken, önümüzü açacak bir karar olacağını düşünüyorum. Bir siyasi parti seçimi olmayan, partiler üstü bir görev yerini belirleyeceğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Kıbrıs adasının etrafında yaşanan son gelişmeleri, adamızın ve Doğu Akdeniz bölgesinin artan önemini de dikkate alarak, doğru bir karar verileceğini düşünüyorum. Kıbrıs Türk halkına güveniyorum.”

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“Devlet kurumları şeffaf ve siyasi müdahaleden uzak yönetilmelidir”

Devlet kurumlarının birçoğunun kurumsallaşmaya ihtiyacı olduğunu belirten Özersay, hangi bakanlığa bağlı olursa olsun tüm kurumların şeffaf bir biçimde yönetilmeye, siyasi müdahaleden uzak ama siyasi bir vizyon içinde desteklenmeye ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

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