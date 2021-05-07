Kraliçe II. Elizabeth kendi alkol markasını kurdu

Alkolün tanıtımı Prens Philip'in ölümünden kısa bir süre sonra gerçekleşti.
Independent Türkçe'de yer alan The Times kaynaklı habere göre; Buckingham Sarayı bu hafta içeceklerin, malikanenin corona virüs kısıtlamalarının gevşetilmesi sonrası şimdi yeniden açılan hediye dükkanında satışa sunulacağını açıkladı.
üretilen biraların etiketlerine göre, tanımlama 'soğuk filtreli geleneksel mayalı' olarak yapılıyor.
Geleneksel koyu cam şişede paketlenen alkollerde yeşil etiketinde Sandringham arazisinde yer alan bir tavşanın görseli bulunuyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.