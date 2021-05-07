  • BIST 1.441
  • Altın 485,208
  • Dolar 8,2228
  • Euro 9,9825
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA8836  test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vaka

Kraliçe II. Elizabeth kendi alkol markasını kurdu

» »
Kraliçe II. Elizabeth kendi alkol markasını kurdu. Alkoller Sandringham Malikanesi'nin bahçelerinden hasat edilen organik arpadan üretiliyor.
Kraliçe II. Elizabeth kendi alkol markasını kurdu

Alkolün tanıtımı Prens Philip'in ölümünden kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Independent Türkçe'de yer alan The Times kaynaklı habere göre; Buckingham Sarayı bu hafta içeceklerin, malikanenin corona virüs kısıtlamalarının gevşetilmesi sonrası şimdi yeniden açılan hediye dükkanında satışa sunulacağını açıkladı.

üretilen biraların etiketlerine göre, tanımlama 'soğuk filtreli geleneksel mayalı' olarak yapılıyor.

Geleneksel koyu cam şişede paketlenen alkollerde yeşil etiketinde Sandringham arazisinde yer alan bir tavşanın görseli bulunuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'deki G7 Toplantısına Katılan Hindistan Heyetindeki 2 Kişinin Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:50
  • Prens Philip'in ölüm nedeni belli oldu05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:58
  • İngiltere’nin Ev Sahipliğindeki G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı Başladı04 Mayıs 2021 Salı 13:38
  • "Esrarlı şekerleme" yiyen 4 çocuk hastaneye kaldırıldı03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:41
  • Manchester United taraftarları Old Trafford Stadı'na girerek sahayı işgal etti03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:41
  • İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Kıbrıs Konferansının Müzakerelerin Yeniden Başlamasına Fırsat Sunduğunu Belirtti27 Nisan 2021 Salı 14:10
  • AB’den İngiltere'ye "Ticaret Anlaşması" Uyarısı27 Nisan 2021 Salı 14:03
  • Başbakan Johnson'ın Üçüncü Karantina Yerine Binlerce Cesedin Yığılmasını Tercih Edeceğini Söylediği İddiası26 Nisan 2021 Pazartesi 14:49
  • Britanya’nın yarısı en az bir doz aşı oldu25 Nisan 2021 Pazar 18:31
  • İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 95 yaşına bastı21 Nisan 2021 Çarşamba 21:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti