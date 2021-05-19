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Kripto paralarda büyük deprem: Bir haftada 700 milyar dolar buharlaştı

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Geçen ay 65 bin dolara yaklaşan Bitcoin'de bugün 32 bin dolar seviyesi görüldü. 8 günde kripto paraların değerinde yaklaşık 700 milyar dolarlık düşüş kaydedildi. Avrupa Merkez Bankası'ndan bir uyarı daha geldi.
Kripto paralarda büyük deprem: Bir haftada 700 milyar dolar buharlaştı

Kripto para birimlerinde bir süredir görülen düşüş eğilimi, bugün sertleşti. Kripto para birimlerinin genelinde dalgalanmayla birlikte çok sert değer kayıpları yaşanıyor.

Nisanda 65 bin dolara yaklaşan Bitcoin'de bugün 32 bin dolar seviyesi görüldü.

Günlük kayıp Bitcoin'de yüzde 20'yi, Ethereum'da yüzde 30'u, Dogecoin'de ve Ripple’da yüzde 40'ı aştı.

11 Mayıs'ta 2,4 trilyon doları aşan kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri bugün 1,7 trilyon dolar seviyelerine geriledi. 8 günde değerkaybı, yaklaşık 700 milyar dolara ulaştı.

Nisanda bir ara 1,2 trilyon doları aşan Bitcoin'in toplam piyasa değeri de 600 milyar dolar seviyelerine geriledi.

MUSK'LA YÜKSELDİ, MUSK'LA DÜŞTÜ

Kripto varlıklardaki değer kaybında, Tesla CEO’su Elon Musk’ın daha önceki açıklamalarının tersine Tesla’nın artık araç alımında ödemelerde Bitcoin kabul etmeyeceğini açıklaması ve kripto varlıkların çevre kirliliğine neden olduğu yönünde eleştirilerde bulunması etkili oldu.

Elon Musk’ın, Tesla’nın ABD’de yeşil kredi alabilmesi için kripto varlıklarla ilgili söylem değiştirdiği ve Tesla’nın Bitcoin cinsi ödemeleri askıya aldığı düşünülüyor.

Öte yandan, dün Çin Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamada, kripto paraların bir ödeme aracı olarak kullanılamayacağını tekrarlaması da kripto varlıklardaki düşüşte etkili oldu.

City Index’in kıdemli finansal piyasalar analisti Fiona Cincotta, “Bu büyük dalgalanmalar, kripto varlıkların spekülatif doğasını gösteriyor” dedi.

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, kripto varlıkların “gerçek bir yatırım” olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

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