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KTÖS ve KTOEÖS yarın grev ve eylem yapacak

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KTÖS ve KTOEÖS, yarın tüm okullarda grev ve Meclis önünde eylem yapacağını açıkladı.
KTÖS ve KTOEÖS yarın grev ve eylem yapacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yarın tüm okullarda grev ve Meclis önünde eylem yapacağını açıkladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan ortak açıklamada, yarın tüm okullarda 08.30-12.00 saatleri arasında grev ve Cumhuriyet Meclisi önünde saat 10.30’da eylem yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmeni itibarsızlaştırmaya çalıştığı savunularak, "öğretmenin onur ve haysiyeti ile oynandığı için; nitelikli eğitim, donanımlı okul ve güvenli binalar için, öğretmenin emeğine, bilime değer veren bir sistem kurmak için; bilgi, potansiyeli, becerisi olan gençler işsizken, Türkiye’den öğretmen getirilmesine karşı durmak için" eyleme katılma çağrısı yapıldı.

“Mücadelemiz, öğretmene, örgütüne, topluma, toplumsal varlığımıza karşı yapılan saldırı, baskı ve tehditlere karşıdır. Bu mücadele gençlerimiz, geleceğimiz, toplumsal varlığımız içindir” denilen açıklamada, "Tüm örgütlere, sendikalara, sivil toplum örgütlerine, odalara, esnafa, siyasi partilere,  okul aile birliklerine, velilerimize, öğrencilerimize, işsiz öğretmenlere, üyelerimize, vatandaşlarımıza açık çağrımızdır; birlikte harekete geçelim, bize dayatılanlara hep birlikte dur diyelim" ifadesi kullanıldı.

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