KTTO, Balkan Odalar Birliği Genel Kurulu’na gözlemci sıfatıyla katıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) dönem başkanlığını yürüttüğü Balkan Odalar Birliği Genel Kurulu Toplantısı’na gözlemci sıfatıyla katıldı.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, Oda, 16-17 Aralık tarihlerindeki toplantı kapsamında, KKTC firmalarının Balkan ülkeleriyle ticaret hacmini genişletmek üzerine bir dizi temas da gerçekleştirildi.

Toplantıda Odayı Dış İlişkiler Sorumlusu Hasan C. Engelkıran temsil etti.

Açıklamaya göre KTTO toplantıda; Yunanistan Odalar Birliği, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası, Makedonya Ticaret Odası, Karadağ Ticaret Odası, Bosna Federe Ticaret Odası, Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası, Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası, Kosova Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileriyle ikili ilişkilerin sağlanması ve Kuzey Kıbrıs’taki firmaların ticaret hacminin geliştirilmesi konusunda görüşmeler yaptı.