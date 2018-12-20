  • BIST 91.854
  • Altın 213,397
  • Dolar 5,2639
  • Euro 6,0098
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

KTTO, Balkan Odalar Birliği Genel Kurulu’na gözlemci sıfatıyla katıldı

» »
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) dönem başkanlığını yürüttüğü Balkan Odalar Birliği Genel Kurulu Toplantısı’na gözlemci sıfatıyla katıldı.
KTTO, Balkan Odalar Birliği Genel Kurulu’na gözlemci sıfatıyla katıldı

 Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) dönem başkanlığını yürüttüğü Balkan Odalar Birliği Genel Kurulu Toplantısı’na gözlemci sıfatıyla katıldı.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, Oda, 16-17 Aralık tarihlerindeki toplantı kapsamında, KKTC firmalarının Balkan ülkeleriyle ticaret hacmini genişletmek üzerine bir dizi temas da gerçekleştirildi.

Toplantıda Odayı Dış İlişkiler Sorumlusu Hasan C. Engelkıran temsil etti.

Açıklamaya göre KTTO toplantıda; Yunanistan Odalar Birliği, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası, Makedonya Ticaret Odası, Karadağ Ticaret Odası, Bosna Federe Ticaret Odası, Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası, Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası, Kosova Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileriyle ikili ilişkilerin sağlanması ve Kuzey Kıbrıs’taki firmaların ticaret hacminin geliştirilmesi konusunda görüşmeler yaptı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CAS Çalışanları Açlık Grevine Başladı20 Aralık 2018 Perşembe 19:34
  • Meclis’te bütçe maratonu sona erdi20 Aralık 2018 Perşembe 19:32
  • HAK-SEN, kesilen aidatlarla ilgili ara emri taleplerinin kabul gördüğünü duyurdu20 Aralık 2018 Perşembe 19:25
  • Denktaş: Hayat pahalılığı, Ocak ayı maaşlarına yansıtılacak20 Aralık 2018 Perşembe 19:23
  • Meclis'te vicdani ret konuşuldu20 Aralık 2018 Perşembe 19:06
  • Meclis'te Dome Otel tartışması20 Aralık 2018 Perşembe 18:42
  • “Halkımız endişe duymamalıdır.. Hastalık durumunda hasatanelere başvurulmalı”20 Aralık 2018 Perşembe 18:40
  • Bu bölgelerdeki şebeke sularına dikkat! Kirlilik saptandı20 Aralık 2018 Perşembe 18:35
  • BASIN-SEN, Maliye Bakanı DENKTAŞ’I eleştirdi20 Aralık 2018 Perşembe 18:30
  • Mülteci Hakları Derneği hazırladığı yasa taslağını CTP’ye sundu20 Aralık 2018 Perşembe 18:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti