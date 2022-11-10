  • BIST 4.403,56
  • Altın 1021.186
  • Dolar 18.6055
  • Euro 18.5682
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Kuir Kıbrıs Derneği, “Kampüste LGBTİ+ Farkındalığı ve Etiketleme” Tematik Tartışma Etkinliğini Gerçekleştirdi.

»
Kuir Kıbrıs Derneği, “Kampüste LGBTİ+ Farkındalığı ve Etiketleme” Tematik Tartışma Etkinliğini Gerçekleştirdi.
Kuir Kıbrıs Derneği, “Kampüste LGBTİ+ Farkındalığı ve Etiketleme” Tematik Tartışma Etkinliğini Gerçekleştirdi.

Kuir Kıbrıs Derneği, “Kampüste LGBTİ+ Farkındalığı ve Etiketleme” Tematik Tartışma Etkinliğini Gerçekleştirdi.

(Lefkoşa, 10/11/22) Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplumu İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında “Kampüste LGBTİ+ Farkındalığı ve Etiketleme” başlıklı kampüste LGBTİ+ konuları hakkında farkındalığı artırmayı amaçlayan üçüncü tematik tartışma etkinliğini Kıbrıs’ın kuzeyindeki ODTÜ Psikoloji Topluluğu işbirliği ile 8 Kasım  2022 tarihinde Kıbrıs’ın kuzeyindeki ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

“Kampüste LGBTİ+ Farkındalığı ve Etiketleme” başlıklı tematik tartışma etkinliği, LGBTİ+`ların cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesine dayalı kampüste karşılaştığı etiketlenme ve ayrımcılık deneyimlerine odaklandı. Etkinlik kısa bir tanışma aktivitesinden sonra insan hakları aktivisti İbrahim Ray ve ODTÜ psikoloji Topluluğu üyesi Halil Altındiş’in moderatörlüğü ve kolaylaştırıcılığı ile ilerledi. Katılımcılarla cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve ifadesi ile cinsiyet karakteristiği çeşitliliği hakkında temel kavramlar üzerine fikir alışverişi yapıldı. Daha sonra katılımcılar cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesine dayalı etiketlemelerin neler olduğuna yönelik paylaşımlar gerçekleştirdi.

Tematik tartışma kampüste etiketlemelerin nasıl deneyimlendiğine ve katılımcıların ne gibi ayrımcılık gözlemledikleri hakkında deneyim paylaşımı ile devam etti. Bunların yanı sıra bu gibi olumsuz deneyimlerin rapor edilme süreçleri ve kampüste ne gibi koruyucu mekanizmaların olduğu üzerine tartışma yapıldı. Üniversite öğrencilerinin okumakta oldukları bölümlerdeki müfredatlara cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi kapsayıcı içeriklerin dahil edilmesinin öneminin altı çizildi. Ek olarak, etiketleme gibi ayrımcılıkların üniversitelerde LGBTİ+ öğrenciler ve müttefikleri üzerinde ne tür olumsuz sonuçlarının olabileceği tartışıldı.

Etkinlik moderatörleri cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesine dayalı etiketleme ile ayrımcılık türlerine ne kampüste, ne başka bir mecrada kabul edilemez olduğunu vurguladılar. Ayrıca, bu tür olumsuz deneyimlere sahip kişilerin psikolojik, hukuki ve sosyal yardım hizmeti için Kuir Kıbrıs Derneği'ne 0542 858 58 47 numaralı Dayanışma Hattı veya queercyprus@gmail.com e-posta adresi üzerinden ulaşabileceklerinin altı çizildi.
 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Onur Yürüyüşü: 17 Mayıs yürüyüşü “Ailem Benim Gailem” sloganıyla gerçekleşecek09 Mayıs 2022 Pazartesi 12:24
  • Örgütlerden 2022 Onur Haftasını Düzenlemek için Katılım Çağrısı22 Mart 2022 Salı 10:37
  • Kuir Kıbrıs: Aile Çalıştayı ile İlgili Derhal Soruşturma Başlatılmalı!18 Şubat 2022 Cuma 12:45
  • Kuir Kıbrıs: Daha Çok İşimiz Var!27 Ocak 2022 Perşembe 13:22
  • LGBTİ+’lara Yönelik Nefret Söylemi Suçtur, Yetkilileri Göreve Çağırıyoruz14 Ocak 2022 Cuma 15:48
  • Kuir Kıbrıs Derneği, Sosyal Hizmet Görevlilerine Yönelik LGBTİ+ Farkındalık Eğitimini Gerçekleştirdi 10 Ocak 2022 Pazartesi 11:48
  • Kuir Kıbrıs Derneği, Kuzey Kıbrıs’ta LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişimi üzerine yaptığı haritalandırma raporunu yayınladı. 04 Ocak 2022 Salı 15:01
  • 2021'de LGBTİ+’ların kazanımları03 Ocak 2022 Pazartesi 10:45
  • Kuir Kıbrıs Derneği Dayanışma Hattı Eğitimi Düzenledi31 Aralık 2021 Cuma 11:18
  • Kuir Kıbrıs Derneği, Cinsiyetin Hukuken Tanınması Kitapçığı ve Raporu Yayımladı11 Aralık 2021 Cumartesi 10:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti