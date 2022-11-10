Kuir Kıbrıs Derneği, “Kampüste LGBTİ+ Farkındalığı ve Etiketleme” Tematik Tartışma Etkinliğini Gerçekleştirdi.

(Lefkoşa, 10/11/22) Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplumu İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında “Kampüste LGBTİ+ Farkındalığı ve Etiketleme” başlıklı kampüste LGBTİ+ konuları hakkında farkındalığı artırmayı amaçlayan üçüncü tematik tartışma etkinliğini Kıbrıs’ın kuzeyindeki ODTÜ Psikoloji Topluluğu işbirliği ile 8 Kasım 2022 tarihinde Kıbrıs’ın kuzeyindeki ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

“Kampüste LGBTİ+ Farkındalığı ve Etiketleme” başlıklı tematik tartışma etkinliği, LGBTİ+`ların cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesine dayalı kampüste karşılaştığı etiketlenme ve ayrımcılık deneyimlerine odaklandı. Etkinlik kısa bir tanışma aktivitesinden sonra insan hakları aktivisti İbrahim Ray ve ODTÜ psikoloji Topluluğu üyesi Halil Altındiş’in moderatörlüğü ve kolaylaştırıcılığı ile ilerledi. Katılımcılarla cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve ifadesi ile cinsiyet karakteristiği çeşitliliği hakkında temel kavramlar üzerine fikir alışverişi yapıldı. Daha sonra katılımcılar cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesine dayalı etiketlemelerin neler olduğuna yönelik paylaşımlar gerçekleştirdi.

Tematik tartışma kampüste etiketlemelerin nasıl deneyimlendiğine ve katılımcıların ne gibi ayrımcılık gözlemledikleri hakkında deneyim paylaşımı ile devam etti. Bunların yanı sıra bu gibi olumsuz deneyimlerin rapor edilme süreçleri ve kampüste ne gibi koruyucu mekanizmaların olduğu üzerine tartışma yapıldı. Üniversite öğrencilerinin okumakta oldukları bölümlerdeki müfredatlara cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi kapsayıcı içeriklerin dahil edilmesinin öneminin altı çizildi. Ek olarak, etiketleme gibi ayrımcılıkların üniversitelerde LGBTİ+ öğrenciler ve müttefikleri üzerinde ne tür olumsuz sonuçlarının olabileceği tartışıldı.

Etkinlik moderatörleri cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesine dayalı etiketleme ile ayrımcılık türlerine ne kampüste, ne başka bir mecrada kabul edilemez olduğunu vurguladılar. Ayrıca, bu tür olumsuz deneyimlere sahip kişilerin psikolojik, hukuki ve sosyal yardım hizmeti için Kuir Kıbrıs Derneği'ne 0542 858 58 47 numaralı Dayanışma Hattı veya queercyprus@gmail.com e-posta adresi üzerinden ulaşabileceklerinin altı çizildi.

